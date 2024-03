50 sleutels tot succes tijdens het Green Buildings Event

De 50 sleutels tot succes, de best practices van het Green Buildings Event, zijn bekend. Zij delen kennis, innovaties en praktische tips binnen het thema ‘Duurzaam in één dag’.

Eerder schreven we al over deze zeventiende editie van het Green Buildings Event, waar radicale innovaties een duw in de rug krijgen en de pioniers van groene gebouwen elkaar ontmoeten. Zij werken samen om een klimaatneutrale toekomst te realiseren en zetten de volgende stap in energie-efficiëntie, circulaire economie en groene materialen.

Diversiteit aan expertise

Ondertussen is de lijst met tientallen visionaire sprekers en best practices bekend. Elke spreker brengt, vanuit eigen expertise, inzichten en handvaten mee om ervoor te zorgen dat je je duurzame doelen bereikt. Een greep uit de best practices: a.s.r. real estate, Bluedec, DGBC, Duurzame Bedrijven Route, Fagerhult, ING REF, Quatt, Rabobank, Signify, TU Eindhoven en meer. Je leest hier de complete lijst met best practices.

Inschrijven en kennisdelen

Het Green Buildings Event met als thema Duurzaam in één dag vindt plaats op donderdag 11 april 2024 in Utrecht, met 50 best practices in sustainable buildings. Wil je niks missen?

Schrijf je dan gratis in.