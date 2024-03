Duurzame banden versterken met zeilrace

Ieder jaar organiseert CFP Green Buildings de Green Buildings Regatta. Deze zeilrace is een mooie kans om de banden met klanten of collega’s te versterken. Met de wind in de zeilen, omringt door de natuur, komen de nieuwe duurzame ideeën vanzelf los.

Organisator CFP Green Buildings schreef al over de voordelen van de unieke en spannende zeilwedstrijd: ‘De Green Buildings Regatta is veel meer dan alleen een zeilevenement. Het biedt tevens een netwerkmogelijkheid voor geïnteresseerden in groene gebouwen en circulariteit. Alle deelnemers houden zich namelijk bezig met het verduurzamen en het creëren van groene gebouwen. Laat je inspireren door koplopers in de industrie in een informele, enthousiaste en open setting of breid je netwerk uit met gelijkgestemden.’

Inschrijven

Je meldt je hier aan voor de Green Buildings Regatta. De Green Buildings Regatta 2024 vindt plaats op vrijdag 6 september.