<span>“</span>Onze ambitie was niet om houten woningen te maken<span>“</span>

In de Eindhovense wijk ’t Ven wilde Woonstichting ’thuis onder meer 88 grondgebonden nieuwe betonnen sociale huurwoningen bouwen. Toen bouwbedrijf Heijmans met een voorstel kwam om betaalbare houten woningen te bouwen, besloot de woningcorporatie direct hierop in te gaan. “Hout is niet alleen een duurzaam materiaal, maar zorgt ook voor een beter binnenklimaat.”

In de wijk ’t Ven maken 129 verouderde woningen plaats voor 249 sociale huurwoningen van de Eindhovense Woonstichting ’thuis. Van deze nieuwe sociale huurwoningen zorgt bouwbedrijf Heijmans voor 88 grondgebonden woningen, waarbij de corporatie in eerste instantie koos voor gestandaardiseerde sociale huurwoningen. “Totdat Heijmans ons attendeerde op hun eigen houtskeletwoningen. In een nieuwe fabriek in Heerenveen was het bedrijf gestart met het ontwerp en de productie hiervan”, vertelt manager vastgoed en duurzaamheid Matthijs Hulsbosch van ’thuis. “We hebben de ambitie om een ecologische voetafdruk van nul te halen en pakken alles aan om die ambitie te behalen. Veelal vormen de financiën een voorname reden om niet voor houten woningen te kiezen, maar in dit geval was houtbouw wel financieel haalbaar.”

In de fabriek in Friesland werkt Heijmans sinds de zomer van 2022 hard om te zorgen voor betaalbare houtskeletwoningen, legt directievoorzitter Bouw & Techniek Marc de Vreede van het bouwbedrijf uit. “Inzetten op duurzaamheid kost geld, want dit betekent extra investeren. Wij willen een duurzame woning, die zich in de kostprijs kan meten met de gangbare prijs van een traditionele hedendaagse variant. Onze woning, een kwalitatief hoogstaand product, moet zich financieel meten met een standaard betonnen woning.”

Toekomstbestendig

In eerste instantie had Heijmans overigens niet de ambitie om seriematig houten woningen te gaan produceren, vertelt Marc. “Toen in 2021 onze conceptwoning ‘Heijmans Huismerk’ tien jaar bestond, vroegen we ons af hoelang we met de bouw van traditionele betonnen woningen konden blijven doorgaan. We zagen de opkomst in de behoefte naar duurzame woningen. Daarom hebben we een projectgroep samengesteld, om na te denken over toekomstbestendige duurzame woningen met een hoger niveau op het gebied van comfort en energiehuishouding.” Daarnaast wilde hij een oplossing voor de trend van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Als oplossing kwam de projectgroep met industrieel geproduceerde houtskeletwoningen. “Hout is niet alleen een duurzaam materiaal, maar zorgt ook voor een dampopen systeem waardoor het klimaat in de woning significant beter wordt”, legt Marc uit. “Daarbij heeft hout als voordeel dat de mate van variatie groter is en eenvoudiger in een productieproces is in te passen ten opzichte van beton. We hebben gekozen voor een 3D-model, in de vorm van een woonconfigurator, waarin een consument iedere optie kan aanklikken. Dat model stuurt de machines in de fabriek aan. Alle opties hebben we van tevoren uitgewerkt. In betonnen woningen zijn variaties moeilijker, omdat voor iedere optie een aparte mal nodig is. Wij hebben geen mallen nodig.”

Daarnaast heeft Heijmans gezorgd voor een stekkerbare installatie. “Door de hele woning loopt een kabel, met als opties wifi en elektra, zodat een bewoner op iedere plek kan kiezen en het gebruik kan wisselen. Verder hebben we gezorgd voor een geautomatiseerde CO 2 -regeling, want bijna niemand zet tegenwoordig een raam open om de woning te ventileren.”

Nieuwe fabriek

In eerste instantie wilde Marc dat de nieuwe fabriek centraal in het land kwam te staan. “Voor de benodigde kennis over houtskeletbouw zijn we in 2022 een samenwerkingsverband met VDM Woningen aangegaan, om samen met onze eigen fabriek te gaan ontwikkelen. Via VDM Woningen zijn we in contact gekomen met IIBO. Dat prefab bouwbedrijf was in Heerenveen al drie jaar bezig met de productie van houtskeletwoningen, maar kwam niet verder in de doorontwikkeling. Wij hebben toen besloten om hun bestaande fabriek en al hun mensen over te nemen en daar ons eigen product te gaan ontwikkelen.”

Inmiddels beschikt de fabriek over machines met een gezamenlijke jaarlijkse productiecapaciteit van 250 woningen. Voor dit jaar is deze volledige capaciteit bereikt en voert Heijmans al gesprekken voor volgend jaar. “We hebben de fabriek gebouwd met de mogelijkheid om in totaal jaarlijks 1.250 woningen te bouwen”, vervolgt Marc. “We voeren de productiecapaciteit gestaffeld op en ik verwacht dat we komende zomer een eerste besluit nemen om te gaan uitbreiden. Dat komt omdat onder meer woningcorporaties steeds vaker gaan kiezen voor houtskeletbouwwoningen. Inmiddels hebben meer dan 30 corporaties interesse getoond in onze houtskeletbouwwoningen. En hoe meer woningen er komen, hoe meer er bekend wordt over het gebruik.”

Tekst: Tim van Dorsten, Beeld: Heijmans