Duurzaam bouwen is ook veilig bouwen 

Incidenten of near misses in de bouw, op bedrijventerreinen of in scholen komen regelmatig voor. Voorkomen is beter dan genezen, vindt Kuiper & Burger. Deze dochter van DGMR geeft jaarlijks een tweedaagse training Incidentenanalyse met Tripod bèta. Met interessante cases die direct toepasbaar zijn op de eigen praktijk.

De training is gericht op bedrijven die alles willen leren van een incident, in diverse segmenten. Tripod bèta kijkt naar alle factoren die een rol spelen, naast bijvoorbeeld falende voorzieningen en menselijke fouten. Door aandacht te hebben voor latente fouten, ook bij near misses, kunnen vergelijkbare incidenten in de toekomst voorkomen worden.

Incidentenonderzoeken

Kuiper & Burger is een advies- en ingenieursbureau dat zich onder andere richt op veiligheid voor bedrijven met een bovengemiddelde complexiteit. Het bureau doet al meer dan 15 jaar incidentenonderzoeken, geeft hierover gastcolleges en trainingen. Daarnaast bieden ze ook software die het uitvoeren van Tripod-incidentenanalyses vereenvoudigt. De tweedaagse training Incidentenanalyse met Tripod bèta vindt plaats op 7 en 8 mei in Den Haag.