Meet the team: partnermanager Tom Kargbo

In dit artikel stellen we je voor aan partnermanager Tom Kargbo, die sinds maart 2024 bij Duurzaam Gebouwd aan de slag is. Tom geeft in zijn interview onder andere aan hoe hij impact maakt bij Duurzaam Gebouwd.

Wat zijn je hobby's / wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik mag graag boulderen, klimmen en sporten over het algemeen. Ik leer momenteel gitaar spelen, wat aansluit bij mijn passie voor muziek. Daarnaast klus ik graag, bijna alle meubels in huis heb ik zelf gemaakt en ook óm het huis ben ik vaak bezig met kleine renovaties. Ik vind het fijn om met mijn geloof bezig te zijn, door te lezen, bezinnen en evenementen te bezoeken.

Hoe zouden vrienden/collega's jou omschrijven in een aantal woorden?

Dynamisch en niet in een hokje te plaatsen. Ik ben van vele markten thuis, houd van uiteenlopende dingen en heb een vrij brede persoonlijkheid. Vrienden kennen mij vaak als een man van uitersten. Ik kan super goed luisteren, échte aandacht hebben voor de ander en even later daarop terugkomen met een goede grap. Aan de andere kant zien vrienden ook dat ik te porren ben voor gekkigheid, soms moeilijk stilzit en een uitdaging niet uit de weg ga. Ondernemend, sportief, grappig, serieus, bevlogen, ambitieus, een echte family man, maar soms ook even helemaal niet.

“Op welke manier maak jij impact bij Duurzaam Gebouwd?”

Als partner wil én verdien je het om jouw kennis en expertise te delen. Ik probeer daarbij alle partnerships zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarvoor borg ik het systeem, waar we mee werken. Om ervoor te zorgen dat wij samen met alle partners, de verduurzaming van de gebouwde omgeving, zo goed én zo snel mogelijk blijven aanjagen. Daarbij laat ik mij blij verassen door alle gave innovaties van partners. En combineer ik dit met mijn eigen kennisgebied vanuit onder andere thermografie. Vervolgens leg ik de link tussen de partner, de redactie, marketing en events.

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

Kort door de bocht: door mijn passie voor het goed zorgen voor mens, natuur én ondernemerschap. Ik werkte hiervoor in de zorg, opgeleid als maatschappelijk werker met diverse specialisaties zoals de GGZ, Jeugd- en Gezinswerk. Van jongs af aan prikkelt ondernemerschap mij, mits maatschappelijk verantwoord. Na de aankoop van ons huis, ben ik mij gaan verdiepen in verduurzaming en thermografie. Ik wilde hierin expertise verwerven om, tussen alle 'cowboys' op de markt én alle uiteenlopende informatie, inzicht, overzicht, duidelijkheid en veiligheid te bieden. Via via kwam ik in contact met Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd. De raakvlakken waren er meteen. Hij vertelde mij hoe hij vroeger Duurzaam Gebouwd had opgebouwd, dat kietelde. En zie nu eens, wie had dat gedacht!

Wat maakt het werken bij Duurzaam Gebouwd voor jou zo leuk?

Ik kan echt helemaal achter het concept én de missie van het platform staan. Daar voel ik mij senang bij. De rol van verbinden tussen platform en partners, daar word ik heel blij van. De collega's zijn heel fijn om mee samen te werken en ik heb veel waardering voor iedereen zijn talenten binnen de organisatie. De cultuur is open, menselijk en gedreven, iedereen wil er echt wat van maken.