Actuele oogst van circulaire gebouwen biedt inspirerende voorbeelden

Voor de bouwsector ligt er een forse uitdaging om Nederland in 2050 circulair te maken. De vele circulaire gebouwen die inmiddels zijn verrezen, bewijzen dat er nu al veel mogelijk is. Check ook het jongste boekwerk met circulaire oplossingen en vergezichten.

De nieuwe publicatie getiteld Strategieën voor circulaire gebouwen (uitgave RVO) werd op 29 september 2020 gelanceerd tijdens het Verbindingsfestival van Acquire Publications. Hierin vertelt het Transitieteam Circulaire Bouweconomie over veel verschillende, circulaire theorieën, strategieën en verdienmodellen. Het geheel wordt omlijst door interviews met koplopers en 25 praktijkvoorbeelden.

Het boekwerk is een inspirerende uitgave, met input en praktische voorbeelden uit alle hoeken van de keten. Daarnaast wordt er al vooruitgekeken naar 2050. Dan moeten we ‘andersom’ gaan werken en in een project beginnen met de vraag wat er aan bouwmaterialen ter beschikking is en op welk moment.

Helen Visser, programmamanager duurzaamheid bij Bouwend Nederland: “Daarmee kun je dan gaan ontwerpen en moet je voorkomen dat je – met gebruik van (veel) energie – die materialen weer volop moet gaan bewerken. Er is een absolute noodzaak om in de bouw anders te gaan werken. Onderzoek na onderzoek toont dat aan.”

Maïsstopcontact in een van de praktijkvoorbeelden in de publicatie, het Biosintrum in Oosterwolde

Innovatieve heipalen

Een van de vele praktijkvoorbeelden betreft de circulariteit van het pand van Lidl in Woerden. Het gaat hier vooral om het energiesysteem. Het gebouw heeft 1.766 zonnepanelen op het dak en de carports van het parkeerterrein. Innovatieve heipalen dienen als warmte- en koudeopslag en de restwarmte van de koelingen zorgt voor het juiste klimaat in de winkel.

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar climate design & sustainability aan de TU Delft, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze Lidl Zero. Volgens hem is het pand de standaard voor nieuwe supermarkten. Hij vindt het knap dat de doorgaans afzonderlijke systemen hier zijn samengevoegd. Voor veel installateurs is dat nog een lastig proces.

A++++

Sinds december 2018 zijn alle Lidl-winkels aardgasvrij en worden nieuwe filialen met energielabel A++++ opgeleverd. Duurzaam Gebouwd-expert Van den Dobbelsteen zegt hierover in een interview in de publicatie: “In Amsterdam wordt een supermarkt ingeklemd door appartementsgebouwen. Daar is nauwelijks zonne-energie voorhanden. Verder is de koelvraag van een supermarkt hoog, wat tevens leidt tot uitstoot van restwarmte.

Een afstuderende student van me, Nick ten Caat, heeft hier een systeem bedacht, waarbij de appartementen samen met Lidl een energiesysteem delen. De restwarmte van de supermarkt voedt de omliggende woningen. Op de daken van de appartementen komen de zonnepanelen en kassen die voedsel produceren. Zo’n project is een volgende stap, waaraan we met Lidl werken.”

De publicatie Strategieën voor circulaire gebouwen kun je hier gratis downloaden.

Meer info www.circulairebouweconomie.nl.