Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije realisaties

Het is tijd voor verandering. Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zet daarom in op schone, aardgasvrije gebouwen en gebieden. De Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+) subsidie beloont innovators die inzetten op deze ontwikkelingen. Hoe je hiermee aan de slag gaat én in de praktijk brengt, leggen we je uit.

Subsidie Urban Energy

Onderzoek je of werk je aan producten en diensten voor een duurzame energieopwekking, -besparing en een betrouwbare energie-infrastructuur? Kun je daar nog de nodige ondersteuning en verbinding met samenwerkingspartners voor gebruiken? Dan is de subsidie Urban Energy interessant voor jou.

Details over de bijeenkomst Urban Energy

Op donderdagochtend 14 maart aanstaande organiseren TKI Urban Energy en RVO.nl een informatiebijeenkomst in het Planetarium Meeting Center over de subsidieregeling Urban Energy. Tijdens deze bijeenkomst wordt praktische informatie verstrekt over deze subsidieprogramma's, zoals procedures en criteria. Vanzelfsprekend is er mogelijkheid voor interactie: je kunt vragen stellen en je productidee bij TKI Urban Energy en RVO.nl toetsen. Het doel is om ter plekke of eventueel na afloop een samenwerkingspartner te vinden.

Schrijf je in voor deze bijeenkomst!

Subsidie Demonstrategie Energie-Innovatie (DEI+)

Heb jij een marktrijpe energie-innovatie voor het aardgasvrij maken van woningen, gebouwen en gebieden? De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+) helpt jou de laatste stap te zetten om binnen één jaar je project te realiseren.

Details over de bijeenkomsten DEI+

Het DEI+-thema innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, richt zich op experimentele ontwikkeling (pilots) en/of experimenteel onderzoek dat binnen een jaar leidt tot concrete innovaties voor aardgasvrije oplossingen. De oplossingen dienen binnen een jaar na afronding van het project beschikbaar te zijn voor de markt. Geadviseerd wordt om indien mogelijk in uw projectvoorstel aansluiting te zoeken bij gemeenten die werken aan de proeftuinprojecten aardgasvrije wijken.

Klaar om je project te realiseren? Schrijf je in voor een van de bijeenkomsten via onderstaande links: