Technische aanpassingen voor waterstof blijven beperkt

Het leidingennetwerk in Nederland is bij uitstek geschikt om ook waterstof door te loodsen. Waterstof vormt bovendien een belangrijke sleutel in de energiemix van de toekomst. Het technische vraagstuk van de waterstofcompressie komt volop aan de orde tijdens de Compressor Day (27 mei).





Wie alle energiebronnen op een hoop gooit, en zich realiseert dat er genoeg tijdstippen zijn waarop geen duurzame energie uit zon en wind kan worden opgewekt, zal begrijpen dat waterstof een extra energiebron kan zijn. Ook als je alle verliezen door omzetting meerekent.

Een recente studie (pdf) over de toekomstige scenario’s naar vraag en aanbod van energie laat zien dat waterstof als ‘reddende engel’ volop dienst kan doen en bovendien een fijne oplossing is voor veel industrieën. En natuurlijk is het een heel mooie bijkomstigheid dat het bestaande netwerk van gasleidingen ons in de toekomst dan nog steeds van dienst kan zijn.

In het genoemde rapport, dat is opgesteld door de Nederlandse netbeheerders, komen grote aanpassingen en projecten voor, die vragen om een snelle aanwijzing van locaties door de overheid. Volgens hen zal de komst van opslaglocaties van waterstof, transformatorstations en kabeltracés vele jaren gaan duren, zeker gezien de bijbehorende besluitvormings- en vergunningentrajecten. Als echter alleen het elektriciteitsnetwerk zou moeten worden verzwaard, zonder dat er sprake is van waterstof, spreek je van een veelvoud van de benodigde investeringen.

Veilig

Waterstof is bepaald geen ongevaarlijke stof, maar kan toch relatief veilig worden toegepast, zo leert de geschiedenis. Tot de komst van het aardgas leverden bijvoorbeeld lokale gasfabrieken een type stadsgas dat voor meer dan helft uit waterstof bestond. Koken op waterstof zal nu niet direct gaan, maar die aanpassingen liggen wel in het verschiet.

Een ander specifiek aspect van het gebruik van gassen in ons leidingnetwerk is het comprimeren ervan. Het is een hulpmiddel bij het transport van gas, waarbij het waterstofgas onder extra hoge druk de plaats van bestemming kan bereiken. Dat is vooral een zaak van transport op landelijke schaal, in het leidingennetwerk van de Gasunie, niet in de lokale distributienetten.

Voor waterstof zijn andere compressoren nodig dan voor aardgas, omdat waterstof lichter is. Bovendien zal waterstof veel meer heen- en weerverkeer opleveren dan bij aardgas. De nieuwe compressiestations staan nu op een kilometer of tachtig van elkaar en worden straks een belangrijke schakel tussen Nederlandse industrieclusters onderling en met het Ruhrgebied. Deze nieuwe stations zijn volgens de laatste ramingen waarschijnlijk pas tussen 2030 en 2035 nodig.

Op de online Compressor Day wordt donderdag 27 mei diep ingegaan op deze materie, met onder meer keynotes en praktijkvoorbeelden. Veel technische details en uitdagingen van de toekomst zullen hierbij de revue passeren. Daarnaast zal er de nodige aandacht worden geschonken aan de toepassing van methaan uit biogas.

Je kunt je aanmelden voor de Compressor Day op 27 mei via deze website.

Lees ook: Gebruik van methaan uit biogas voor de energietransitie

Foto: Shutterstock