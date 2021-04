Hoe ziet jouw gerenoveerde droomhuis eruit? Doe mee met het experiment

Het project DreamHûs wil een versnelling geven aan de betaalbare verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland. Heb jij in dat kader een innovatieve oplossing of nieuw product bedacht? Meld je dan aan voor de speeddate van DreamHûs.

Je kunt sociale huurwoningen verduurzamen met een innovatieve vorm van ventilatie, met alternatieve bouwmaterialen, met sociale innovatie of met een andere oplossing die potentie heeft om op te schalen. Ben jij die vernieuwer, die buiten de gebaande paden durft te denken én doen? Meld je dan aan bij de organisatie van dit experiment, waarbij drie huizen worden verduurzaamd. Het experiment DreamHûs is een samenwerking tussen het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, The Green Village in Delft en de Bewonersraad Friesland.

Jaren zeventig

Eén van de grootste opgaves op de Nederlandse woningmarkt is het op een betaalbare manier verduurzamen van de bestaande bouw. Daarom hebben de organisatoren van dit experiment drie replica’s van jaren zeventig-woningen met verschillende energielabels nagebouwd. Deze huizen staan op The Green Village, het fieldlab voor duurzame innovatie op de TU Delft Campus. Hoe kunnen die op een innovatieve en gebruikersvriendelijke manier worden gerenoveerd?

Met het experiment DreamHûs worden onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen uitgedaagd om betaalbare en gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor dit type woningen te bedenken en te testen. Met als doel om de beproefde innovaties in huurwoningen in Friesland toe te passen en vervolgens op te schalen naar de rest van het land.

Pitches

Wie verovert die plek in het levensechte lab op de TU Delft Campus? Deelnemers die in aanmerking willen komen voor dit experiment, kunnen hun idee op 18 mei pitchen voor de jury. Met de beste matches gaat de organisatie verder in gesprek en met een plek in één van de drie DreamHûzen krijg je de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in een bewoonde situatie. Daarnaast ondersteunen de partners van DreamHûs je actief bij het experiment, van de subsidieaanvraag voor de installatie tot en met de uitvoering.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 7 mei bij Willy Spanjer, via 06-1460 9631 of via info@dreamhus.nl. De speeddates vinden plaats op dinsdag 18 mei en bestaan uit een pitch van 10 minuten, gevolgd door een kort gesprek en vragenronde.

Bekijk tot slot ook wat Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma over Dreamhûs vertelt.