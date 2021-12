Duurzaam Gebouwd Podcast: Warmtetransitievisie

Dit keer in de Duurzaam Gebouwd Podcast een blik op de Warmtetransitievisie die door gemeenten voor het einde van 2021 opgesteld moeten worden. In deze visie streven gemeenten naar het jaartal 2050, waarin we verlost zijn van fossiele brandstoffen en volledig aardgasvrij zijn. In deze editie praten we met Rik Altena (DWA) en Augusta Goedhart (De Warmtetransitiemakers) over hoe het ervoor staat met de visies en de Wijkuitvoeringsplannen die eruit voortvloeien: hoe gaan we van visie naar uitvoering?

