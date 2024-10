Groen stedelijk plein in balans

De herinrichting van het Hofplein van Rotterdam zorgt voor een betere balans tussen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Er is meer ruimte voor voetgangers en de fietspaden worden verbreed. Voor de watervoorziening van het groen wordt een waterbuffersysteem gecreëerd.

De herinrichting werd gegund aan BAM Infra Nederland, die medio april 2025 start met de herinrichtingswerkzaamheden. Het bouwconcern verwacht de herinrichtingswerkzaamheden conform planning eind 2027 af te ronden.

Rotterdamse identiteit

Het Hofplein is een belangrijke toegang tot het kernwinkelgebied van Rotterdam en ligt midden in het belangrijkste kantorengebied van de stad. De huidige inrichting is gebaseerd op een optimale doorstroming van het doorgaand autoverkeer dat met 50 kilometer per uur de stad doorkruist en biedt weinig ruimte aan voetgangers en fietsers. Gemeente Rotterdam wil een multifunctionele locatie creëren met een Rotterdamse identiteit vanuit haar visie op een groene en duurzame stad met openbare ruimte waar voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en bestemmingsverkeer per auto een plek hebben. Een aantrekkelijker Hofplein bevordert eveneens het toeristisch klimaat en de economische ontwikkeling van de binnenstad.

Gefaseerde aanpak

Tijdens de werkzaamheden ligt de nadruk op het faciliteren van de doorgang voor voetgangers en fietsers. De tramrails en bovenleidingen worden vernieuwd en verkeerslichten verwijderd, voor een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer. Verder worden verschillende soorten wegverharding aangelegd, waaronder natuursteen en asfalt aan en wordt het straatmeubilair verzorgd.

Met kennispartner idverde NL verzorgt BAM Infra het aanbrengen van de groenvoorziening. Voor het onderhoud ervan, wordt een waterbuffersysteem aangebracht onder de rijbaan. In drogere periodes zorgt het opgevangen regenwater in de buffer voor watervoorziening van het groen. Ook worden een aantal monumentale platanen op het Weena verplaatst. BAM Infra meldt dat de specialistische kennis van idverde NL over verplanting hierbij van grote waarde is, om te zorgen dat de bomen op hun nieuwe groeiplaats tot volledige wasdom komen. “Met de herinrichting geven we invulling aan onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, waarin duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie centrale thema’s zijn”, geeft BAM Infra aan.

Iris van der Lee, projectmanager herinrichting Hofplein gemeente Rotterdam: “Wil Rotterdam zich de komende jaren blijven ontwikkelen, dan is er een verbetering van de openbare ruimte nodig. Door middel van een betere verhouding tussen openbaar vervoer, voetgangers, fietsers en autoverkeer en meer ruimte voor groen. Het Hofplein blijft een druk en dynamisch stedelijk plein, met de iconische fontein en veel trams. De snelheid van de auto gaat naar 30 kilometer per uur, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt.”

Over de luchtkwaliteit en het toegevoegde groen zegt Iris: “Het nieuwe Hofplein is koeler, levert een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit, voegt groen toe aan de stenige binnenstad en nodigt uit tot ontmoeten en verblijven. We hebben vertrouwen in de expertise en kennis van BAM om samen met idverde NL al deze aspecten te combineren tot één geheel en kijken uit naar de samenwerking tijdens deze omvangrijke en voor Rotterdam belangrijke herinrichting.”

Geerd Satter, regiodirecteur BAM Infra Nederland:

“We zijn trots en verheugd dat gemeente Rotterdam en RET de herinrichting van het Hofplein aan BAM hebben gegund. Met de herinrichting bouwen we samen met partner idverde NL aan een duurzame toekomst van dit iconische en belangrijke plein in de binnenstad. Het is een opgave waarbij techniek, mobiliteit, gebruik, beheer, lokale werkgelegenheid en klimaatadaptatie integraal benaderd dienen te worden. We hebben de expertise in huis voor deze integrale benadering en aanpak.”