Seminar belicht versnellingsmogelijkheden #VanGasLos

Het seminar #VanGasLos barst weer los. We zijn te gast bij Itho Daalderop in Tiel, waar we nieuwe inzichten ophalen over de energietransitie en versnellen richting 50.000 duurzame woningen per jaar. Op het programma staan onder andere een kijkje in de keuken bij de aardgasvrije wijk Palenstein van gemeente Zoetermeer en een blik op een Warmtepompnet, dat de renovatieopgave moet versnellen.

Foto: Het seminar Gasloze Wijken vond plaats bij Itho Daalderop, lees ook dit artikel.

Vanuit gemeente Zoetermeer is Peter Verheggen aanwezig, om meer te vertellen over Palenstein, een van de geselecteerde proeftuinen waaraan subsidie is toegekend. Het programma dat hiervoor loopt is ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Verheggen licht het proces en de rol van gemeente Zoetermeer toe bij de verduurzaming. Vanuit Merosch vertelt Robbert van Rijswijk meer over de haalbaarheid van een laagtemperatuur warmtenet met collectieve WKO.

Versnellen voor woningcorporaties

Het Warmtepompnet wordt onder de aandacht gebracht door Frank Doff van Itho Daalderop. Hij vertelt je alles over de kansen die samenhangen met deze oplossing voor de renovatieopgave en gaat in op de versnellingsmogelijkheden voor woningcorporaties in het bijzonder. Als afsluiter (voor de rondleiding) hebben we Aveco de Bondt op het programma. Eva de Ruiter verzorgt de laatste presentatie van de inspiratievolle ochtend, waar we binnenkort meer informatie over publiceren. Bekijk alvast haar biografie om meer over haar te weten te komen. Na de presentaties krijgen we een rondleiding in de fabriek van Itho Daalderop.

