Parkrijk: duurzame, klimaatadaptieve woonwijk met deelmobiliteit

De gemeente Rijswijk en ontwikkelingscombinatie Harnaschpolder CV ondertekenden deze week een realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van 46 energieneutrale eengezinswoningen in deelgebied Parkrijk – De Lanen, in RijswijkBuiten. In deze wijk staat groen en duurzaamheid centraal.

Parkrijk is het tweede deelgebied van de nieuwe woonwijk RijswijkBuiten tussen Rijswijk en Delft en grenzend aan het Wilhelminapark. De bouw van de eerste 67 woningen van De Lanen is al in volle gang. De verkoop van de volgende 46 woningen (36 eengezinswoningen in oudhollandse stijl en tien ‘stoere’ XL woningen) waarvoor de bovenstaande overeenkomst is getekend, gaat voorspoedig. Alle woningen staan op dit moment onder optie.

Energieneutraal en klimaatadaptief

Door het gebruik van warmtepompen en hoogwaardige isolatiematerialen worden alle woningen gasloos en energieneutraal opgeleverd (EPC=0, in- en uitgaande energiestromen zijn hierbij in balans). Dit zorgt voor een energiezuinige woning, die aangenaam, duurzaam en toekomstbestendig is.

De openbare ruimte in Parkrijk kent een klimaatadaptieve opzet. Zo wordt het hemelwater bovengronds afgevoerd naar speciaal ingerichte groenstroken. Hierdoor ontstaat een tijdelijke opvang van het water tijdens extreme regenbuien en wordt wateroverlast aan de woningen en infrastructuur voorkomen.

Beeld van de digitale bijeenkomst van de ondertekening.

In de wijk zal ook deelmobiliteit worden aangeboden. Hiervoor worden mobiliteitspunten ontwikkeld met een divers aanbod van verschillende typen vervoermogelijkheden. Op deze manier wordt op een vooruitstrevende manier invulling gegeven aan bereikbaarheid, klimaatdoelen en de leefbaarheid van RijswijkBuiten.

2021

De woonoppervlaktes van de woningen variëren van 128 m2 tot en met 142 m2. De prijzen liggen tussen € 425.950 en € 490.950. De woningen van fase 2 zijn ontworpen door Steenhuis Bukman architecten uit Delft in samenwerking met BAM Wonen, die de woningen zal realiseren. Naar verwachting start de bouw van fase 2 in juni 2021.

Jeffrey Keus (wethouder gemeente Rijswijk), Annemarie Jol (adjunct directeur AM Zuidwest) en Marcel Schipper (algemeen directeur VolkerWessels Vastgoed) waren bij de ondertekening aanwezig. De combinatie Harnaschpolder CV bestaat uit gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed.

Meer informatie over Parkrijk is te vinden op www.parkrijk-delanen.nl.