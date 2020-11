Op weg met de DG Expeditie ’t Veen - Gemeente Hattem

Gemeente Hattem heeft een uitdaging en wil de transformatie van voormalig bedrijventerrein ’t Veen naar een hoger niveau tillen door intensieve kennisdeling, samenwerking en synergie binnen een kennishub, de DG Expeditie ’t Veen. Duurzaam Gebouwd selecteerde een groep koplopers om samen te werken aan deze casus. In dit artikel lees je enkele citaten van deelnemers en vind je links naar terugblikverslagen.

De aangesloten expeditieleden lieten zich eerder uit over hun motivatie om mee te doen aan het initiatief, zoals Peter Musters van VBI: “Expeditie ’t Veen biedt mij een hele mooie gelegenheid om in het netwerk van Duurzaam Gebouwd kennis-verbreding op te doen door mee te mogen praten over het vormgeven van duurzaamheidsambities op gebiedsniveau van een gemeente. Daarnaast hoop ik ook aspecten en mogelijkheden te kunnen inbrengen die betrekking hebben op de verfijnde en afgeleide ambities op gebouwniveau, waarin VBI met name actief is.”

Ook Martin Kanis van Dura Vermeer Bouw Hengelo geeft aan waarom hij kennis deelt tijdens de expeditie: Expeditie ’t Veen geeft voor Dura Vermeer de gelegenheid om in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van partijen te blijven innoveren op circulariteit en duurzaamheid. Onze verbondenheid met Hattem en de regio is sterk en daarom is deelname aan deze expeditie voor ons vanzelfsprekend.” Op deze pagina lees je meer motivaties van de betrokken deelnemers.

Terugblikverslagen

Inmiddels zijn de eerste twee verslagen over de Duurzaam Gebouwd Expeditie gepubliceerd [Expeditie #1 – Klimaatadaptatie en Expeditie #2 Duurzame Energie en Warmtevoorziening] en lees je daarin de bevindingen, vraagstellingen en aanbevelingen van de expeditieleden. Op 4 november 2020 vond de derde bijeenkomst plaats over Circulair Bouwen en de vierde en vijfde bijeenkomst volgen nog in de aankomende weken.

Meer informatie

Op deze pagina lees je meer over de expeditie en krijg je een goed beeld van de deelnemende expeditieleden en organisaties.