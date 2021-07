Overkapping van zonnepanelen voegt waarde toe aan grond

Door twee zonnepanelen schuin tegen elkaar te zetten, ontstaat een zadeldak. Verstevig deze met nokken, roeden en goten, maak het waterdicht en je hebt een complete dakconstructie. Zie hier de nieuwe Sunpark-overkapping van Robisol, ontwikkeld om zonnevelden te bouwen met dubbel grondgebruik.

Het Sunpark Systeem kan worden gebruikt voor parkeeroverkappingen, gebruiksruimtes en teeltruimtes. Door de zonnepanelen te benutten voor de bescherming van auto’s, materialen of gewassen wordt zonne-energie gecombineerd met een nuttige en waardevolle bestemming.

De Nederlandse fabrikant toonde onlangs een toepassing van Sunpark boven een autowasstraat in Almere en boven een parkeerterrein in Alphen aan den Rijn. De zonnepanelen vormen daar waterdichte zadeldaken. In de onderbouw die door Nobutec is geplaatst, zorgen brede spanten voor veel binnenruimte. In Almere zorgen luxe gevels voor een extra spectaculaire uitstraling. Daarnaast geven de semi-transparante glas-glas zonnepanelen ruimte voor veel natuurlijke lichtinval binnen de overkapping.

Alternatief

Robisol heeft inmiddels een grote bekendheid in de markt opgebouwd met haar zonnepanelen die dakpannen vervangen. Ze bieden een mooi alternatief voor zonnepanelen op schuine daken. Met het Sunpark Systeem is er nu ook een alternatief voor zonnevelden. “Zonnevelden zijn zonde van de beschikbare ruimte”, aldus Sven Meijerink van Robisol. “Met dit systeem maken we gebruik van onze kennis en ervaring uit de kassenbouw, waarbij de gekoppelde constructie zorgt voor een laag materiaalverbruik en efficiënte montage. Omdat we óók relatief voordelige zonnepanelen kunnen toepassen en iedere vierkante meter benutten, is het voor investeerders in zonnevelden een prima alternatief.”

Kassenbouwpaneel

De toepassing van het Sunpark Systeem boven teeltruimtes en akkerbouwgronden wordt op dit moment onderzocht. Speciaal voor deze toepassing heeft Robisol het kassenbouwpaneel ontwikkeld, waarbij een klein aantal cellen evenredig over het glas is verdeeld. Zo wordt diffuus licht goed over de teelruimte verspreid en kunnen gewassen optimaal renderen. Uiteraard zijn er veel gewassen die natuurlijk licht nodig hebben, maar een beschermende kweekomgeving biedt ook veel voordelen voor gewassen die gewoonlijk in het open veld worden gekweekt.

Met het Sunpark Systeem wordt een gewas beter beschermd tegen regen, hagel, wind, vogels, insecten en temperatuur. Eventueel lichtverlies door de aanwezigheid van de panelen kan worden gecompenseerd met een verlenging van het kweekseizoen, een betere vochthuishouding en een verbeterde bescherming. Meijerink: “Door de productie van duurzame energie ontstaat een verdienmodel, waarmee een beschermde kweekomgeving ook in de akkerbouw bereikbaar wordt.”

Ontdek het kassenbouwpaneel in de praktijk in deze video:



Energietransitie

Meijerink vindt dat we de nieuwe kansen en mogelijkheden van de energietransitie moeten zien en benutten. “Eigenlijk is het een feest dat we zo’n mooie technologie als zonne-energie beschikbaar hebben. Als we dat kunnen benutten in sectoren waar Nederland sterk is, hebben we een winnende combinatie in handen. Kassenbouw en akkerbouw zijn tot nu nog erg gescheiden, maar wat mij betreft zijn het sectoren die veel voor elkaar kunnen betekenen. Als zonne-energie daar de motor voor mag zijn, is dat de grootste bijdrage die wij ooit aan de Nederlandse economie kunnen leveren.”



