Bouw gestart van 17 woningen met demontabel casco

In Helvoirt is afgelopen week de bouw gestart van een project dat uitblinkt in duurzaamheid en circulariteit. De gemeente gunde het project aan Van der Heijden projectontwikkeling uit Schaijk op basis van de Building Circularity Index.

Met het door Van der Heijden bouwbedrijf aanbrengen van bodemlussen voor de warmtepompen startte deze week de bouw van zeventien nul-op-de-meter-woningen in de uitbreidingswijk Den Hoek in Helvoirt (gemeente Vught). De woningen, waarvan er al zestien zijn verkocht, worden gebouwd in opdracht van Van der Heijden projectontwikkeling en vallen in het betaalbare en het middeldure segment (respectievelijk tot € 250.000 v.o.n. en tot € 400.000 v.o.n.).

De zeventien woningen kennen een hoge mate van duurzaamheid en circulariteit. In de aanbesteding werd vorig jaar gemikt op de meest circulaire woningen. Daarbij maakte de gemeente gebruik van de Building Circularity Index (BCI), waarbij Alba Concepts van de inzendingen bij de verkoopprocedure de BCI-berekeningen controleerde en valideerde. Dit betrouwbare, uniforme meetinstrument wordt steeds vaker gebruikt om de circulariteit te meten. Daarbij wordt wat betreft de toegepaste materialen en elementen gekeken naar zaken als herkomst, herbruikbaarheid, losmaakbaarheid en de milieu-impact.

Behoud van onze aarde

Van der Heijden ontwikkelt projecten vanuit het idee om, als het over bouwen gaat, zelf de verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het behoud van onze aarde. Daarom voeren zij circulariteit en duurzaamheid tot een hoog niveau door in hun projecten. Volgens Herbert van der Heijden, mede-eigenaar en Duurzaam Gebouwd-expert, toont het nu uitgevoerde bouwconcept aan dat dit haalbaar is. Onder andere door een demontabel casco van ‘groen’ beton en door gebruik te maken van biobased, gerecyclede en recyclebare materialen. Ook de badkamer en veel andere materialen en onderdelen zijn volledig geprefabriceerd en demontabel. En met de diverse leveranciers zijn terugnamegaranties afgesproken.

Aanleveren van materieel voor het bronnenboren.

Pergola als zonwering

In het ontwerp vallen meteen de houten prefab gevel en de begroeide pergola op. De gevel is gemaakt van een duurzame houtsoort, afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Daarnaast heeft deze houtsoort weinig onderhoud nodig. De pergola is in de winter bladloos, waardoor de zon volop de woning kan binnenkomen. In de zomer staat de pergola juist vol in bloei, waardoor oververhitting in de woning wordt tegengegaan.

Waar de huidige woningmarkt kampt met lange levertijden en personeelstekorten die zorgen voor vertraging van opleverdata, kan de oplevering hier zomaar sneller komen dan verwacht. Door prefabricage staat er straks per dag een nieuwe woning op het niveau ‘wind-en-waterdicht’. Van der Heijden: “Onze ambitie is dat 75 dagen na de stort van de fundering de bewoners de sleutel ontvangen. Dan hebben zij een circulaire, klimaatadaptieve nul-op-de-meter-woning met veel comfort per vierkante meter.”

Lees ook:

17 circulaire, energieneutrale en klimaatadaptieve woningen in Helvoirt

Bron tekst en beeld: Van der Heijden bouw en ontwikkeling