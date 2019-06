VanGasLos en de inzet van de bouw- en vastgoedsector

De bouw- en vastgoedsector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het gasloos maken van de omgeving. Duurzaam Gebouwd wakkerde het vlammetje aan met evenementen, interviews en andere initiatieven. In dit artikel geven we je een resumé van enkele activiteiten.

Duurzaam Gebouwd Congres 2018: provincie Noord-Holland

Hoe kunnen we het Duurzaam Gebouwd Congres 2018 vergeten in provincie Noord-Holland? “Iedere Nederlander vindt dat we #VanGasLos moeten”, vertelde John Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer destijds. “De komende jaren organiseren we in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Olympische Spelen voor duurzaam bouwen. We hebben namelijk als opgave om 230.000 huizen te bouwen. Wie pakt de handschoen op en gaat voor het podium?”

‘Geen gasaansluiting meer in nieuwe woningen regio Amsterdam’

Met de ondertekening van een intentieovereenkomst committeerden gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam zich aan een uitdaging: er wordt geen gasaansluiting meer aangebracht in nieuwbouwwoningen. Een van de doelen is de versnelling van de woningbouwopgave, met een totale behoefte van zo’n 230.000 woningen tot aan 2040.

Eerste certificaten uitgereikt voor uitverkochte opleiding aardgasvrije gebouwen en gebieden

Natuurlijk zorgden we vanuit Duurzaam Gebouwd ook voor de nodige versnelling en kennisdeling rondom #VanGasLos. Bijvoorbeeld met de leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving, in samenwerking met Nieman en TVVL. Bijna 20 deelnemers behaalden al het certificaat.

Interview met Diederik Samsom

Tijdens de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 ontving Diederik Samsom uit handen van Jan Willem van de Groep de 'outstanding award' . Bekijk hier het hele interview en de uitreiking terug.

Thema-dossier #VanGasLos

Dit is natuurlijk niet alle content die we over het thema #VanGasLos hebben geschreven. In onze kennisbank lees je gratis al onze artikelen over dit onderwerp. Expertposts, projectbeschrijvingen en interviews passeren de revue en er is volop inspiratie te halen. Pak door naar 2030, blijf innovatief samenwerken en zoek actief verbindingen op. Smaakt dit naar meer en wil je deze verbinding leggen, dan raden we je aan om het seminar #VanGasLos te bezoeken en gelijkgestemden te ontmoeten om de opgaves beet te pakken. Op deze pagina lees je alles over het seminar en schrijf je je direct in.