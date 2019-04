Terugblikken naar Green Tie Gala 2019

Het is tijd om terug te blikken naar het Green Tie Gala 2019. Je hebt onze fotocollectie van het spetterende gala wellicht al voorbij zien komen op Flickr. Inmiddels is ook onze terugblikfilm klaar om te bekijken. De film bekijk je op ons YouTube-kanaal.

De top van de bouw- en vastgoedsector verzamelde zich weer op woensdagavond 10 april 2019 in de RAI Amsterdam voor de zesde editie van het Green Tie Gala. Naast allerlei entertainment was er ruimte voor een speech van Thomas Rau en een interview van Jan Willem van de Groep met Diederik Samsom. Ook werden de ABN AMRO Duurzame 50 en de Young Professional uitgereikt.

Harder en radicaler

De top 3 voor de ABN AMRO Duurzame 50 bestond uit Andy van den Dobbelsteen (3), Yvette Watson (2) en winnaar Onno Dwars. “Ik voel mij schuldig, want wat wij allemaal doen en de weg die wij inslaan, gaat veel te langzaam”, reageerde Dwars geëmotioneerd. Hij sprak daarna ook hoop uit ten aanzien van de inzet van de jongere generaties en van de effecten van de energietransitie. “Vooral de politiek moet veel harder en radicaler handelen.”

Vrijheid geven

Voor de Young Professional Award waren er drie kanshebbers: Tom Koenderman, Lizzy Butink en Sjoerd Groen. Uiteindelijk won Butink de begeerde award. “Het is heel belangrijk voor grote bedrijven dat het management jonge mensen de vrijheid geeft om met verduurzaming aan de slag te gaan.”

We hebben niet alleen videomateriaal in de vorm van een terugblik op het Green Tie Gala. Eerder publiceerden we al een artikel met daarin de video van de speech van Thomas Rau. In 20 minuten vertelt hij je waarom de bouw- en vastgoedsector een circulaire benadering van de bouwopgave moet ambiëren. Lees het artikel en bekijk de volledige speech op DuurzaamGebouwd.nl.