Gezocht: klimaatpositief Natuurhuis

Ballast Nedam Development nodigt partijen uit deel te nemen aan een competitie voor een klimaatpositief Natuurhuis dat bereikbaar is voor een groot publiek. De lancering van deze competitie wordt vergezeld van een pilotproject in het Brabantse Heeze, waarbij volop ingezet gaat worden op woningen met een honderd procent positieve klimaatimpact.

Bij de zoektocht naar het Natuurhuis gaat de inzet van Ballast Nedam Development - een volledig positieve milieu-impact - verder dan alleen de beste energieprestatie (energieleverende woningen). Het streven is ook om te bouwen met louter biobased materialen. Dit gaat naast hout bijvoorbeeld ook om hennep, stro, schimmels of paprikastengels. Ook die laatsten zijn tegenwoordig inzetbaar als natuurlijke isolatie of wandafwerking.

Avontuur

Partijen die op deze uitnodiging ingaan moeten avontuurlijk zijn ingesteld. Er wordt een plan verwacht vol aandacht voor klimaat, mens en dier. Het Natuurhuis moet bovendien geschikt, comfortabel én betaalbaar zijn voor een groot publiek.

Ontwikkelaar Rosa Bos van Ballast Nedam Development gelooft dat het Natuurhuis meer is dan vastgoed en Nederland potentieel kan veranderen: “Toen wij het idee hadden opgevat van het Natuurhuis en ik tijdens de voorbereiding de voice-over van de video insprak, voelde ik mij ineens onderdeel van iets groots. Wij stellen onszelf de vraag ‘Hoe kunnen we positief bijdragen met een woning die écht toekomstbestendig is?’ Dat blijkt sowieso een woning die CO 2 opslaat in plaats van uitstoot. Een woning die comfortabel aanvoelt, een gezond binnenklimaat heeft, energiepositief is en gemaakt van biobased materialen. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee de opwarming van de aarde kunnen helpen af te remmen.”

Hele portfolio

Ballast Nedam Development is vastbesloten de wereld door gebiedsontwikkeling groener, gezonder en gelukkiger te maken. Als gebiedsontwikkelaar stapte het bedrijf in 2017 als eerste volledig over op gasloos bouwen; nog voor het regeerakkoord of wettelijke eisen. Sinds 2019 wordt het hele portfolio grondgebonden woningen energieneutraal ontwikkeld en het Natuurhuis past uitstekend binnen deze visie.

Ballast Nedam Development beschouwt het Natuurhuis als een kennisproject, waarbij lessen actief gedeeld worden met de sector. Bij dit innovatieve initiatief hoort een proeftuin of pilotproject waar het resultaat te zien zal zijn. In het Brabantse Heeze is daarvoor een pilotproject van tien woningen beschikbaar. De voorgestelde bouwmethode moet geschikt zijn om op te schalen, zodat deze nieuwe standaard in Nederland snel en op grotere schaal uitgerold kan worden.

Partner gezocht

Om het Natuurhuis mogelijk te maken zoekt Ballast Nedam Development een geschikte partner met veel kennis over biobased bouwen en een frisse blik op gezond en duurzaam wonen. Deze partner is in staat om een schaalbare rijwoning voor heel Nederland te ontwerpen en eventueel te bouwen. Een conceptaanbieder behoort tot het profiel dat gezocht wordt. Het kan echter ook een architect zijn, die in samenwerking met adviseurs en een aannemer het project wil realiseren. Mocht het project een succes blijken, dan wil Ballast Nedam Development het concept verder uitrollen en toepassen bij meerdere projecten.

Competitie

Geïnteresseerden voor deze competitie kunnen zich inschrijven via www.Natuurhuis.nu (tot en met 19 januari 2022). Een beperkt aantal partijen wordt gevraagd om mee te doen met de selectie, zij ontvangen daarover binnenkort meer informatie.