Eerste sessies bekend: seminar Klimaatverandering

Na een succesvol seminar Biobased Bouwen blikken we alvast vooruit naar het seminar Klimaatverandering, waar we ons buigen over het maken van positieve impact voor onze leefomgeving. De bouwsector kan een enorme invloed uitoefenen om een wereld met groen- en waterrijke gebieden te maken, maar hoe spelen we daar op korte termijn op in?

De eerste sessies die we uitlichten zijn van Mijn Waterfabriek en STIEBEL ELTRON. Deze partners laten tijdens het seminar zien hoe zij ervoor zorgen dat een groene omgeving dichterbij komt. Duurzaam Gebouwd-expert Johan Bel licht al een tipje van de sluier van zijn presentatie op: “We staan aan het begin van de watertransitie. Onze watersystemen moeten we ombouwen van lineair naar circulair en dat begint met het anders omgaan met regenwater.”

Hij legt uit hoe we dat kunnen doen. “In plaats van regenwater af te voeren moeten we dit eerst gaan vasthouden en gebruiken. En dat regenwater hebben we hard nodig, allereerst voor de noodzakelijke vergroening van onze steden, maar ook om het drinkwatergebruik in gebouwen te verlagen. Onze drinkwaterbedrijven weten nu al dat ze onvoldoende kunnen leveren voor de toekomstige bouwopgave.” Je hoort van Bel onder andere hoe je duurzame regenwatersystemen kunt implementeren in de woning- én utiliteitsbouw en hoe dit bijdraagt aan klimaatadaptatie.

