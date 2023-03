Nieuw! Talkshow van Uptempo over Biobased isoleren

Vandaag lanceren we de primeur van een nieuwe serie talkshows, die we je presenteren in samenwerking met de mensen van Uptempo. Deze eerste keer is ‘Biobased isoleren’ het onderwerp, een superactueel thema waarmee nu op diverse plaatsen in het land wordt geëxperimenteerd in een nieuwe, circulaire bouwketen.

Van land tot pand, van landbouw naar bouwland, hoe je het ook noemt: de teelt van landbouwproducten die je kunt gebruiken in de bouwindustrie biedt grote kansen voor een beter (bouw)milieu en voor boeren die hun koers willen wijzigen. Een mooi, actueel onderwerp in de eerste talkshow van Uptempo en Duurzaam Gebouwd. Met als hosts Niels Rood en Peter Linders (TKI Urban Energy) en als gasten:

Charlotte Derksen (Squarewise)

Vincent Hendriks (bouwbedrijf Hendriks)

Rolf Gerritsen (projectleider Circulaire Economie bouw & infra, Provincie Noord-Brabant).

Uptempo hield al maandelijks lunchwebinars over allerlei innovatieve zaken die de verduurzaming van de gebouwde omgeving een extra impuls geven. En dat binnen het opschalingsprogramma Uptempo, onderdeel van TKI Urban Energy. Dit jaar krijgt die serie een kwaliteitsimpuls met zes programma’s in een complete studiosetting in het fraaie Dome-X in Oss.

V.l.n.r.: Niels Rood, Charlotte Derksen, Vincent Hendriks, Rolf Gerritsen en Peter Linders.

Biobased isolatiepanelen

Deze eerste keer staat de circulaire praktijk centraal. Derksen vertelt je meer over een project waarin ze experimenteerde met de productie van biobased isolatiepanelen. Hendriks, telg van het bedrijf dat de innovatiehub Dome-X bouwde, gaat in op zijn Circulaire Grondstoffen BV. En als derde zal Gerritsen de vele impulsen vanuit het Brabantse provinciehuis toelichten. Gaat dat zien!

In de volgende Talkshow gaat het duo Rood en Linders in op de energie- en warmtetransitie, met onder meer aandacht voor mini-warmtenetten.