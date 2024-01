Hollands Hout in houtskeletbouwwoningen

Dankzij een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Heijmans wordt OSB-plaatmateriaal gemaakt van hout uit Nederlandse bossen, in houtskeletbouwwoningen verwerkt. Staatsbosbeheer levert stamfout aan de fabriek van West Fraser in Genk, waarmee 40.000 m3 OSB-plaatmateriaal onder het label Hollands hout wordt gemaakt.

Het stamhout uit de bossen legt een korte afstand af per schip naar de fabriek in België. De platen komen uit de fabriek per vrachtwagen retour naar Nederland. Heijmans meldt dat dit, vergeleken met de import van OSB-plaatmateriaal uit andere landen, in uitstoot van schadelijke broeikasgassen scheelt. Directeur Vastgoed Harwil de Jonge van Heijmans zegt: “Hoe dichterbij we grondstoffen verwerken, producten maken en afnemen, hoe minder transport en daardoor CO 2 -uitstoot. Logisch, maar het gebeurt nog te weinig, terwijl er voldoende materiaal voor handen is.”

Horizon-concept

De platen worden toegepast in de nieuwe houtskeletbouwfabriek van Heijmans in Heerenveen, in de houtskeletbouwwoningen. Eerder publiceerden we al een artikel over de nieuwe fabriek in Heerenveen, waar de productie van houtskeletbouwwoningen plaatsvindt volgens het Heijmans Horizon-concept. De eerste 88 woningen die uit de fabriek kwamen waren voor woningcorporatie Thuis, voor de Eindhovense wijk ’t Ven.

Biobased bouwmaterialen

Over de OSB-platen zegt Kasper Broek, houtspecialist van de afdeling Markt en Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer: “Door OSB-platen van Hollands hout te gebruiken kunnen bouwers hout uit de bossen van Staatsbosbeheer constructief toepassen in Nederlandse huizen.” Eerder (2021) tekenden Staatsbosbeheer en Heijmans al een overeenkomst met afspraken over het leveren en afnemen van biobased bouwmaterialen zoals hout en het versterken van natuur in nieuwe woonwijken en bij gebiedsontwikkeling. Het plaatmateriaal is gecertificeerd door SKH en het hout is FSC Mix Credit gecertificeerd. Het keurmerk garandeert dat het hout in het product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Beeld: Staatsbosbeheer, via persbericht Heijmans