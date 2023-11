Samenwerking voor duurzaam en gezond vastgoed gemeente Amsterdam

SPIE is de komende negen jaar en vier maanden verantwoordelijk voor het onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van 27 gebouwen van gemeente Amsterdam. Dankzij een langdurige samenwerking is het mogelijk om de panden te verduurzamen.

Het gaat om twee percelen: in perceel 1 vallen 10 objecten, waaronder een aantal monumentale panden zoals de ambtswoning van de burgemeester, het stadsarchief en verschillende GGD-locaties. Perceel 2 heeft 16 objecten, waaronder diverse stadsdeelkantoren.

Verduurzamingstrajecten

Hierbij gaat het niet alleen om Preventief Onderhoud (PO), maar ook Correctief Onderhoud (CO), Vervangingsonderhoud (VO) en verduurzamingsprojecten. SPIE Nederland meldt dat het tenderteam vooral op laatstgenoemde vlak hoog scoorde.

“We stelden voor alle percelen specifieke kwaliteitsstukken op”, illustreert tendermanager Olivier Goores van SPIE Nederland. “Hieronder vallen een businesscase duurzaamheid en onze visie op en aanpak van de transitie- en vaststellingsfase. Ook belichten we de manier waarop we invulling geven aan integraal prestatiegericht beheer en onderhoud, de uitwerking van een casus met betrekking tot vervangingen en een tactisch managementverslag.”

Plan van aanpak

De businesscase duurzaamheid woog het zwaarst mee. Goores gaat verder: “Vandaar dat we veel tijd, energie en budget toewezen aan het ontwikkelen van een 3D-model. Hierdoor waren we in staat om het pand integraal te benaderen en de verschillende verduurzamingsscenario’s door te rekenen en inzichtelijk te maken.” De komende periode worden alle objecten in kaart gebracht en krijgt ieder object een plan van aanpak om te verduurzamen.

PvE Gezonde Kantoren

PULSE Core, het gebouwbeheersysteem van SPIE, krijgt hier een rol in. Dit zorgt ervoor dat het binnenklimaat van de panden van gemeente Amsterdam aan het Programma van Eisen Gezonde Kantoren voldoet.