<span>Groen en energiezuinig nieuwbouwplan voor de Heemtuinen </span>

Nieuwbouwproject De Heemtuinen in Vlaardingen krijgt een groen, duurzaam en energiezuinig nieuwbouwplan. In totaal bestaat De Heemtuinen uit 178 woningen, die komen te liggen in een groene vallei met bomen, struiken, grasvelden en waterpartijen.

De bouw van 70 woningen en appartementen in het nieuwbouwproject startte recentelijk. Het plan is een ontwikkeling van Timpaan en grenst direct aan het Heempark in de Westwijk te Vlaardingen. De symbolische starthandeling – het slaan van piketpaaltjes - werd verricht door toekomstige bewoners met wethouder Ivana Somers-Gardenier, algemeen directeur Ingeborg de Jong van ontwikkelaar Timpaan en algemeen directeur Jan Maatkamp van aannemer ThuisInBouwen.

Plek in het groen

Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouw en Wonen van de Gemeente Vlaardingen: “Vlaardingen wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. In nieuwbouwproject De Heemtuinen komt alles samen. De gemeente, de ontwikkelaar en de toekomstige bewoners werken samen aan een onderscheidende unieke droomplek. Betaalbaar, comfortabel, gezellig en aansprekend. En dat nog eens op een fantastische plek in het groen en vlakbij alle voorzieningen van het centrum.”

Snelle start

Ingeborg de Jong, directeur Timpaan: “De Heemtuinen is het soort gebiedsontwikkeling waar Timpaan trots op is. De ontwikkeling geeft een kwaliteitsimpuls aan de Westwijk en bevordert de doorstroming in Vlaardingen met appartementen en stadswoningen. In goede samenwerking met de gemeente konden we vanaf de tenderfase snel starten met de bouw.”

De Klaproos is het eerste van drie blokken in De Heemtuinen. Op dit moment is ruim 90% verkocht van De Klaproos. De verkoop van de tweede fase (Blok B De Boterbloem) start binnenkort. De makelaars zijn Van Herk Nieuwbouw Makelaars en De Witte Garantie Makelaars. Het ontwerp is van KAW architecten en LAP Landscape & Urban Design.

In bovenstaande video ontdek je meer informatie over de duurzaamheidsambities van het project. Hierin wordt onder andere de nadruk gelegd op de gasloze woningen, het verwarmen en koelen met een warmtepomp en de inzet van duurzame materialen.