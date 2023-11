Circulaire en biobased woningen voor Leeuwesteyn Utrecht

Leeuwepoort, een deelplan van de gebiedsontwikkeling Leeuwesteyn aan de westkant van de Domstad, krijgt er 112 woningen bij. Biobased materialen worden ingezet en de ambities zijn duidelijk: een natuurinclusieve plek voor mens en dier. In dit artikel vertellen we je meer over de duurzaamheidsmaatregelen.

Biobased bouwen staat centraal in het plan Leeuwepoort, waaraan diverse bedrijven werken: naast gebiedsontwikkelaar AM zijn onder meer Studio Ard, Hoksbergen, Deltavormgroep, BAM Wonen, Merosch, Alba Concepts, Loo Plan, Vero Digital en Basalt betrokken. Dit team ontwikkelt en realiseert 112 duurzame koopwoningen, met houten gevels en veel groen in de drie aan elkaar gekoppelde binnentuinen.

Biobased isolatie

Biobased bouwen is een belangrijk speerpunt van de ontwikkeling en de bouw. Naast de houten draagconstructie is sprake van zoveel mogelijk biobased isolatie met stro en vlas. Ook worden circulaire materialen in de gevels en afbouw ingezet. Het totale plan slaat meer schadelijke broeikasgassen op dan dat de productie van de materialen bij elkaar uitstoot tijdens de gehele levensduur. Volgens AM past het in de ambitie om in 2035 klimaatpositief te ontwikkelen; de landelijke doelstelling is om pas in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Betaalbare duurzaamheid

Naast duurzaamheid is ook betaalbaarheid voor een brede doelgroep een belangrijk element in de gebiedsontwikkeling. Het plan bestaat voor de helft uit appartementen in het betaalbare segment. Wethouder Eelco Eerenberg van Ruimtelijke Ordening reageert enthousiast op de verduurzaming: “Ik ben erg blij met de ambities van dit plan als het gaat om natuurlijke schoonheid, duurzaamheid én betaalbaarheid.”

Beeld: AM