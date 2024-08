Round Table: slopen of circulair bouwen? 

Wat is de prijs van duurzaamheid? Wat is de rol van de gebruiker bij duurzaamheidsdoelstellingen en hoe maken we de keuze tussen sloop of circulair bouwen? Deze vragen komen aan bod tijdens de Round Table die, geheel toepasselijk, plaatsvindt in een bouwkeet.



Aan de Mandemaat in Assen bouwt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een toekomstbestendig, circulair en flexibel gebouw.

De bijeenkomst start met een rondleiding over het terrein waar straks de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Dienst ICT Uitvoering (DICTU) zich vestigen. Bouwplaatsmanager Pieter Kramer van Hegeman Bouw & Infra neemt de aanwezigen mee en vertelt over de uitdagingen en dilemma’s die ze tijdens het duurzaam slopen van het gebouw tegenkomen. Kramer noemt onder meer de netjes geoogste, maar onbruikbare ramen en de trapleuningen die een nieuw leven krijgen als kozijnen. Hij laat de aanwezigen de containers vol gesorteerde plafond- en vloertegels zien en neemt ze mee naar de negen meter hoge vleermuistoren die gebouwd wordt achter het gebouw. “Alles is gericht op de vraag: hoe kun je het materiaal dat je oogst zo goed mogelijk weer inzetten en ook ecologisch een steentje bijdragen.” Een rondje over de bouwplaats zorgt voor voldoende gespreksstof. Met de woorden van de bouwplaatsmanager nog in het achterhoofd start het gesprek met de hoeveelheid extra werk die duurzaam slopen lijkt te kosten

Circulair bouwen meer waarderen

Wethouder Martin Rasker kijkt met trots naar dit innovatieve project in zijn stad Assen. “Waar ik niet bij stil had gestaan is de hoeveelheid tussenopslag die je nodig hebt. Als je het zo van dichtbij ziet, geeft het een heel ander beeld.”

Hij is niet de enige die onder de indruk is. “Ik denk dat er veel dingen zijn die we echt nog moeten leren. Ik heb de voorzichtige conclusie al getrokken dat duurzaam slopen meer capaciteit kost. Het uitsorteren en tellen kost echt veel meer tijd. Dat beseffen we misschien onvoldoende”, zegt Selina Roskam, coördinerend programmamaker Duurzaamheid bij het RVB. “Ik denk dat we moeten nadenken hoe we mankracht bij circulair bouwen meer kunnen waarderen.”

Ook architect Duco Uytenhaak van Uytenhaak + Partners Architecten vindt dat de circulaire wereld een herwaardering nodig heeft. “We moeten voldoende circulaire materialen op de markt krijgen, zodat het minder duur wordt. Dat circulair materiaal duurder is, komt omdat er meer tijd nodig is om dit uit een gebouw te halen. Daarnaast moet het opgeslagen en vervoerd worden.”

Lees het volledige Round Table verslag hier.