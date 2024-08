Total Cost of Ownership: belangrijke afweging

Pieter Kramer, Bouwplaatsmanager van Hegeman Bouw & Infra vertelt tijdens de Round Table Duurzaamheid over het nieuwe duurzame gebouw van Rijksvastgoedbedrijf. “Het is heel interessant om te horen dat voor andere partijen de Total Cost of Ownership (TCO) minder belangrijk is. Voor ons is dit wel een belangrijke afweging. Er wordt van ons als marktpartij namelijk wel gevraagd om een vergelijking en een analyse te maken.”

Duurzaam

De bijeenkomst start met een rondleiding over het terrein waar straks de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Dienst ICT Uitvoering (DICTU) zich zullen vestigen. Bouwplaatsmanager Pieter Kramer van Hegeman Bouw & Infra neemt de aanwezigen mee en vertelt over de uitdagingen en dilemma’s die ze tijdens het duurzaam slopen van het gebouw tegenkomen. Kramer noemt onder meer de netjes geoogste, maar onbruikbare ramen en de trapleuningen die een nieuw leven krijgen als kozijnen. Hij laat de aanwezigen de containers vol gesorteerde plafond- en vloertegels zien en neemt ze mee naar de negen meter hoge vleermuistoren die gebouwd wordt achter het gebouw. “Alles is gericht op de vraag: hoe kun je het materiaal dat je oogst zo goed mogelijk weer inzetten en ook ecologisch een steentje bijdragen.” Een rondje over de bouwplaats zorgt voor voldoende gespreksstof. Met de woorden van de bouwplaatsmanager nog in het achterhoofd start het gesprek met de hoeveelheid extra werk die duurzaam slopen lijkt te kosten.

Kramer legt ook uit waarom hij net als de architect er niet aan ontkomt om duurzaamheid te koppelen aan een kostenplaatje. “Het is heel interessant om te horen dat voor andere partijen de Total Cost of Ownership minder belangrijk is. Voor ons is dit wel een belangrijke afweging. Er wordt van ons als marktpartij namelijk wel gevraagd om een vergelijking en een analyse te maken.” De architect vertelt dat zij voor Assen hebben gekozen voor een compacter nieuw gebouw en zo meer onbebouwd oppervlakte, meer waterinfiltratie en meer biodiversiteit. “Wij hebben er ook voor gekozen dat het energiegebruik van het gebouw op lange termijn altijd de korte termijn zal inhalen. En we hebben de keuze gemaakt om een gebouw te maken met een horizon van veertig jaar, maar een casco te maken met een horizon van het liefst 400 jaar.”

