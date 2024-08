Duurzaam omgaan met de natuur bij wooncomplex

De 65 zelfstandige appartementen van De Leytuin aan de Ida Simonsstraat in Den Haag zijn opgeleverd. Het wooncomplex met levensbestendige en energiezuinige woningen stimuleert ontmoeting en duurzaam omgaan met de natuur.

De Leytuin is onderdeel van Proeftuin Erasmusveld: een nieuw en duurzaam woongebied in Den Haag, ontwikkeld door BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. In totaal komen hier 370 appartementen en woningen, bestaande uit sociale en middeldure huurwoningen en koopwoningen.

Duurzaam omgaan met de natuur speelt een belangrijke rol in Proeftuin Erasmusveld. De huizen liggen aan groene woonhofjes die ook uitnodigen om elkaar te ontmoeten. De woningen liggen in het groen, dat wordt doorkruist door een natuurpromenade die aansluit op het Haagse ecologische lint.

Impuls seniorenhuisvesting

Woonzorg Nederland-bestuursvoorzitter Cees van Boven benadrukt dat de nieuwe appartementen een impuls zijn voor de seniorenhuisvesting in Den Haag: “Als grootste seniorenhuisvester is het onze missie om voldoende passend en betaalbaar aanbod te realiseren. We zijn verheugd dat we dit project, in samenwerking met onze partners hebben verwezenlijkt."

Samenwerking

In opdracht van seniorenhuisvester Woonzorg Nederland ontwikkelde BPD de Leytuin, in samenwerking met de gemeente Den Haag en aannemer Van Wijnen Dordrecht. Meer informatie over De Leytuin vind je hier.