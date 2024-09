Dirk van Gemert treedt toe tot directie van Duurzaam Gebouwd

Per 1 september 2024 is Dirk van Gemert commercieel directeur bij Duurzaam Gebouwd en treedt hij toe tot de directie. Duurzaam Gebouwd feliciteert Dirk met zijn nieuwe rol die past bij de groei en professionalisering van de organisatie.

Nadat Dirk van Gemert per 1 juni 2021 in dienst kwam bij Smart WorkPlace heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van de organisatie. In het bijzonder heeft Dirk aan de wieg gestaan van de WorkPlace Xperience die in maart 2022 voor de eerste keer werd gehouden. De WorkPlace Xperience bleek een winnende formule want de edities in 2023 en 2024 kenden een stevige groei. De voortekenen voor de WorkPlace Xperience 2025 zien er identiek uit: een verdergaande professionalisering met innovaties en groei. Naast het feit dat Dirk is toegetreden tot de directie is hij per 1 september ook mede-aandeelhouder geworden.

Uitdagingen

Over zijn nieuwe rol zegt Dirk van Gemert: "Vanzelfsprekend vervult mijn nieuwe rol en de toetreding tot de directie van Duurzaam Gebouwd mij met trots. Tegelijk weet ik dat de markt behoefte heeft aan innovaties en een verdere professionalisering. Als commercieel directeur voel ik me dan ook verantwoordelijk voor al die marktpartijen die de weg naar ontplooiing en marktontwikkeling willen vinden. Ik denk dat het kennisplatform Smart WorkPlace en de WorkPlace Xperience hierin een doorslaggevende rol kunnen spelen. Kortom, mijn nieuwe functie is er één vol uitdagingen!"

Op de foto van links naar rechts Wietse Walinga, Dirk van Gemert en Wim Kooyman.