Gasloze en circulaire CityHub op duurzaam bedrijvenpark

Op bedrijvenpark Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is circulaire bouw de norm. DHL eCommerce opende hier een nieuwe CityHub, in het bijzijn van klanten en vertegenwoordigers van de gemeente. “Met deze CityHub hebben we een uitvalsbasis voor duurzame, fossielvrije belevering van huishoudens en bedrijven in de regio.”

Leo Platschorre, wethouder economie voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: "DHL is een mooie aanwinst voor het circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom. Ze geeft hier een goed voorbeeld voor de logistieke sector, door zich te vestigen in een klimaatneutraal gebouw en te bezorgen met elektrische busjes. Ook de werkgelegenheid die hun komst met zich meebrengt is welkom voor onze gemeente en de regio."

Nieuwe inzichten

Roelof Hofman, COO van DHL eCommerce Benelux: “Deze CityHub is een uitstekende uitvalsbasis voor duurzame, fossielvrije belevering van huishoudens en bedrijven in de regio. Deze vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht is de eerste die volledig circulair gebouwd is. Een enorme uitdaging, die ons nieuwe inzichten geeft over duurzaam bouwen. Ook bieden we hiermee een plezierige, veilige en duurzame werkplek aan onze medewerkers die van hieruit de regio beleveren.”

Met een druk op de groene knop opent John Bouwman (midden) samen met wethouder Leo Platschorre (rechts) en Roelof Hofman, COO DHL eCommerce Benelux, zijn nieuwe CityHub.

BREEAM Outstanding

De CityHub is gebouwd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM Outstanding. De vestiging is gasloos en gebruikt stroom afkomstig van eigen zonnecollectoren waarmee het dak vol ligt. Het gebouw is circulair: alle grondstoffen en materialen zijn volledig te recyclen. Niets is gelijmd, gelast of gekit en de vloer is speciaal gecoat, zodat alles uit elkaar te halen en opnieuw te gebruiken is. De korte afstanden tot huishoudens in de regio, de slimme routes, hoge beladingsgraad en de elektrische bestelauto’s optimaliseren duurzaamheid en verkeersbewegingen. In deze routes worden ook DHL ServicePoints en pakketautomaten beleverd. Pakketten zelf afhalen of brengen naar deze servicepunten, wordt gezien als nog duurzamer, zeker als dat lopend of met de fiets gebeurt.