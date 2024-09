Paris Proof-verduurzaming woningen in Houten

Voor de Paris Proof-verduurzaming van 69 woningen uit 1982 in Houten tekenden a.s.r. real estate en BAM Wonen een overeenkomst. De woningen met gemiddeld energielabel D krijgen een verfrissing naar minimaal energielabel A+++, worden CO2-neutraal en voldoen dan aan de Paris Proof-eisen.

Uniek aan de verduurzaming is dat het de eerste keer is dat een institutionele belegger huurwoningen uit de jaren tachtig op deze schaal Paris Proof maakt. Doel van a.s.r. real estate is om in 2045 een volledig Paris Proof woningportefeuille te hebben. De woningen krijgen een all-electric warmtepomp, warmteterugwinsysteem (wtw) en duurzame energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Daarnaast worden alle woningen beter geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen, draairamen, deuren en nieuwe beglazing.

Paris Proof proefwoning

De eerste proefwoning in Houten is een feit. In deze woning zijn maatregelen getest om te komen tot een Paris Proof-verduurzaming en konden huurders ervaren hoe de verduurzaming eruit ziet. Uit de eerste resultaten blijkt dat de gemiddelde CO 2 -uitstoot van de woningen in deze wijk onder de streefwaarden van Paris Proof uitkomen. De proefwoning wordt als standaard gebruikt voor de andere woningen.

Robbert van Dijk, fund director van het ASR Dutch Core Residential Fund: “De gebouwde omgeving moet verduurzamen om in 2050 Paris Proof te zijn. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid door te onderzoeken en te investeren in verduurzaming van de bestaande portefeuille. De proefwoning in Houten laat zien dat er mogelijkheden zijn om onze bestaande woningen Paris Proof te verduurzamen.”

Robbert vervolgt: “Het toekomstbestendig maken van de woningen levert een aanzienlijke winst op als het gaat om CO 2 -uitstoot, maar zorgt ook voor meer wooncomfort bij gelijkblijvende woonlasten voor de huurders. Zo zien wij een toenemende vraag en aandacht voor duurzaamheid vanuit huurders. Voor het verduurzamen van de bestaande voorraad is niet alleen techniek nodig, maar moeten ook marktpartijen, zoals verhuurmakelaars en taxateurs, de meerwaarde van verduurzaamd vastgoed met dit bouwjaar erkennen. Met deze blauwdruk kunnen we aan de slag om samen met andere marktpartijen bestaand vastgoed op grotere schaal te verduurzamen.”

Jasper Blanken, directeur Verduurzamen bij BAM Wonen: ”We zijn trots op deze mooie mijlpaal in onze meerjarige samenwerking met a.s.r real estate. Met deze duurzaamheidsoplossing versnellen we de energietransitie. Én laten we zien dat hoogwaardige verduurzaming en betaalbaarheid hand in hand kunnen gaan.”

Paris Proof routekaart ASR Dutch Core Residential Fund

In 2020 ondertekende a.s.r. real estate de Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council. Het ASR Dutch Core Residential Fund heeft de ambitie om in 2045 een Paris Proof portefeuille te bezitten. Om dit te bereiken heeft het Fonds heeft een Paris Proof-routekaart opgesteld op basis van CRREM.