Strategische samenwerking voor innovatie

Om toekomstige ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid het hoofd te bieden, zijn DWA en Hemubo een strategische samenwerking aangegaan. De ondertekening van de overeenkomst op vrijdag 27 september luidt het startsein van een krachtig partnerschap.

DWA en Hemubo zullen gezamenlijk vastgoedprojecten met een verduurzamingsopgave aanpakken en oplossingen bieden die zowel technisch onderbouwd als praktisch uitvoerbaar zijn. Dankzij het partnerschap zijn de bovenstaande partijen in staat om de ontwerpopgave van de opdrachtgever integraal op te pakken.

Ontwerp en engineering afstemmen

Hemubo beschikt over de eigen interne installatiebedrijven: Hemubo E-techniek en HMB W-techniek. Door vanaf de SO-fase van de nieuwbouwprojecten samen met DWA een team te vormen, kunnen zij het ontwerp en de engineering van de installaties optimaal op elkaar afstemmen en ontstaat er ruimte voor innovatie in de voorbereidings-, uitvoerings- én beheerfase van het project. Waar de ervaring van Hemubo’s installatiebedrijven ligt in de praktische uitvoering, ligt de expertise van DWA in de ontwerpfase en (datagedreven) onderhoudsstrategie. Hierdoor krijgt de klant meer inzicht in het vastgoed en de verwachte beheerskosten. Dit leidt uiteindelijk tot duurzamer, efficiënter en slimmer vastgoedbeheer, waardoor wij de kwaliteit van het werk beter kunnen controleren – zowel aan de voorkant van het project alsook jaren na oplevering.

Dit partnerschap tussen DWA en Hemubo is een logische volgende stap in een samenwerking die al enkele jaren teruggaat. Beide partijen hebben een gedeelde visie en waarden en een sterke focus op kwaliteit en innovatie. Dit stelt hen in staat de markt op een vernieuwende manier te benaderen, van ontwerp tot uitvoering. Een van de gezamenlijke doelen is om duurzame én betaalbare warmte en koude aan te bieden in verschillende vormen en op diverse schalen. Van ESCo’s en losse gebouwen tot volledige wijken in gebieden waar netcongestie een drempel vormt. Het officieel vastleggen van de samenwerking is de fundering van een sterk team dat elkaars sterke punten weet te benutten om succesvolle resultaten te behalen en om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Nieuwe manieren van ontwerp

Eloi Burdorf, managing partner bij DWA, blikt vooruit op een sterke samenwerking: “Met de ondertekening van de overeenkomst leggen wij vast dat de bouwprojecten van Hemubo standaard ondersteund worden met de expertise van de ingenieurs en adviseurs van DWA. De toekomst vraagt vandaag om anders ontwerpen. Met onze digitale ontwerproute realiseren we efficiënte en duurzame gebouwen. Zo dragen wij gezamenlijk bij aan een gezondere leefomgeving en aan het behalen van de doelstellingen van een energieneutraal Nederland in 2050.”

Tom Bergmans, directeur bij Hemubo, is ambitieus: “Wij beschouwen onszelf als pionier op het gebied van duurzaamheid in de bouw. De uitdagingen, bijvoorbeeld rond CO2-uitstoot en energievraagstukken, worden steeds complexer. Met dit partnerschap bundelen wij onze krachten en kunnen wij weer nieuwe stappen zetten. Hiermee kunnen Hemubo én DWA onze opdrachtgevers de garantie bieden dat wij de ontwikkelingen nu én in de toekomst het hoofd kunnen blijven bieden.”