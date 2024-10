Duurzaam en circulair complex gaat op in groene omgeving

Het leggen van een eerste steen is een symbolische handeling om de start van een bijzonder bouwproject te vieren. DevCo Real Estate en VDR Bouwgroep deden het op 1 oktober 2024 een keer anders. In plaats van een steen te leggen, werd een boom geplant en een tijdcapsule begraven op de locatie waar een duurzaam en circulair distributiecentrum moet verrijzen op bedrijventerrein Westpoort in Groningen. Het ruim 24.000 vierkante meter grote logistieke complex moet met aandacht voor de natuur in de groene omgeving van Westpoort passen.

Chantal Kamphuis, partner bij DevCo Real Estate: “Het door Bessels Architecten ontworpen DC Groningen Westpoort ligt met zijn rug naar het open Groningse landschap. Er worden gerichte keuzes gemaakt met het oog op beleving van groen en landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit toekomstbestendige gebouw is geschikt voor één gebruiker voor het geheel, maar kan ook flexibel opgedeeld worden in twee units met eigen kantoorruimtes.” Luc Baltus, algemeen directeur van VDR Bouwgroep: “Deze ontwikkeling voldoet aan de hoge duurzaamheidseisen voor de BREEAM-NL Excellent certificering. En onze Nexteria-bouwformule zorgt er voor dat dit pand aantoonbaar circulair gerealiseerd wordt, met een zeer lage CO 2 -Footprint. De ecologische inpassing van de nieuwbouw en buitenruimte, creëert een werkomgeving waar de mens zich thuis gaat voelen.”

Chantal: “Met die lage CO 2 -Footprint voor de daadwerkelijke materiaalgebonden én operationele CO₂-uitstoot, past dit vastgoedobject uitstekend in een groen portfolio. Het gasloze en energie-opwekkende gebouw voldoet aan de richtlijnen van de Paris Proof Indicator.” Luc vervolgt: “Bij de bouwmethodiek, focussen wij ons op de losmaakbaarheid en bij de materiaalkeuzes op de milieu-impact die de productie en verwerking van de materialen heeft. Alles wordt vastgelegd in het Gebouwpaspoort, zodat het aan het eind van de gebruiksduur duidelijk is welke materialen het gebouw bevat en hoe deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo borgen we dat elk onderdeel weer terug kan in de circulaire keten en er geen afval overblijft.”

Foto: Jenne Hoekstra Fotografie