Hoe het Leger des Heils een duurzame toekomst opbouwt

In dit artikel kijken we hoe het Leger des Heils, bekend om hun wereldwijde inzet voor compassie en gemeenschapswerk, technologie gebruikt om hun vastgoed te verduurzamen. Brian Troddyn, Duurzaamheidsmanager bij het Leger des Heils, vertelt over hun aanpak en het belang van de Green Buildings Tool voor hun duurzame initiatieven.

Brian is duurzaamheidsmanager die de operaties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland voor het Leger des Heils overziet, benadrukt het belang van duurzaamheid bij het vervullen van hun missie. Hij legt uit: “Een van onze belangrijkste missieprioriteiten is ‘zorg voor de schepping’, wat ook milieubeheer omvat. Duurzaamheid is hierbij essentieel, daarom hebben we ambitieuze doelstellingen gesteld voor het verminderen van energieverbruik en een net zero strategie tegen 2040. Om deze doelen te bereiken, streeft het Leger des Heils ernaar de CO 2 -uitstoot te verminderen uit verschillende bronnen, zoals gebouwen, transport, inkoop en efficiënt gebruik van middelen.”

Diverse vastgoedportefeuille

Het Leger des Heils heeft meer dan 3.000 gebouwen, van huizen en winkels tot kerken en buurthuizen. Het is een uitdaging om dit gevarieerde portfolio te verduurzamen. Om hun net zero strategie effectief uit te voeren, ontwikkelde het Leger des Heils driejaarlijkse cyclische CO 2 -beheerplannen ontwikkeld, waarbij de Green Buildings Tool een belangrijke rol speelt. Met behulp van de tool is het mogelijk om zowel huishoudelijke als commerciële eigendommen binnen één platform te beoordelen, wat op maat gemaakte strategieën voor elk gebouwtype mogelijk maakt.

Analyseren en keuzes maken

Voor woonhuizen is het belangrijk dat ze voldoen aan de minimale energieprestatienormen. Met de Green Buildings Tool kan Brian het portfolio van woonhuizen analyseren en keuzes maken om de gewenste EPC te bereiken en aan de regelgeving te voldoen. Brian: “De tool laat daarnaast zien wat de kosten zijn, wat de impact is op de uitstoot en de energieprestatie, en het helpt ons om een goede businesscase te maken. Niet alleen voor individuele gebouwen, maar bijvoorbeeld ook als we zonnepanelen over het hele portfolio zouden implementeren.”

Voor commerciële panden ligt de focus niet zozeer op de EPC, maar op het verminderen van CO 2 -uitstoot. “We gaan de komende jaren flink investeren in deze panden met onze driejaarlijkse CO 2 -beheerstrategieën om in 2040 net zero te worden. De tool geeft ons alle informatie die we hiervoor nodig hebben. Vervolgens is het voor mij ontzettend belangrijk dat ik de data uit de tool kan halen om te delen met de portefeuillemanager en kan integreren in mijn eigen plannen, in lijn met andere programma’s.”

Uitdagingen en strategieën voor de toekomst

Om hun duurzaamheidsdoelen te halen, heeft het Leger des Heils veel investeringen en partnerschappen nodig. Brian vervolgt: “We moeten meer mensen en middelen inzetten en een netwerk van experts en adviseurs opbouwen, want we hebben onze eigen experts en consultants nodig om gebouwen te renoveren. Dit jaar werk ik samen met adviseurs om ontwerpen te maken en klaar te maken voor uitvoering.”