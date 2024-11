Goed onderweg, maar nog veel te doen

Hoe ver zijn campussen nu écht in verduurzaming en waar lopen ze tegenaan? Experts delen kennis in het rondetafelgesprek ‘Verduurzaming van de campus’ en maken de status quo op.

De standplaats van het rondetafelgesprek is de treffende Workplace Vitality Hub op de High Tech Campus in Eindhoven. Gastvrouw Marieke van Beurden van Vitality Hub laat de deelnemers van de rondetafel zien wat het doel is van deze verbindingsplek. “Hier laten we zien hoe slimme en innovatieve technologie helpt om vitaal te blijven in de werkomgeving. Founding partners Fontys, imec, TNO, TU/e, en HTCE richtten de hub op en laten hier innovatieve oplossingen zien." Na een rondje door het gebouw, waarin innovaties voorbijkwamen: van het stimuleren van natuurlijk verloop van daglicht met ledverlichting tot het stimuleren van staand vergaderen.

Na de rondleiding nemen de experts plaats voor het gesprek en somt moderator Wietse Walinga, tevens directeur Smart WorkPlace, de ambities van campus op. Hij begint – hoe kan het ook anders – met de plek waar het rondetafelgesprek wordt gehouden, de High Tech Campus, waar de Workplace Vitality Hub onderdeel van uitmaakt: “Dit moet de ‘meest duurzame campus’ worden en is de ‘slimste vierkante kilometer van Europa’. Reizen we door naar bijvoorbeeld Universiteit Twente, dan geeft deze instelling aan dat ze een ‘voorbeeldfunctie’ willen vervullen op het gebied van duurzaamheid.”

“Universiteit Utrecht geeft op haar beurt aan dat de campus door iedereen gezien, gevoeld en beleefd wordt, onder andere door biodiversiteit te vergroten”, gaat Wietse verder. “Erasmus Universiteit wil een van de meest duurzame universiteiten worden. En Universiteit Leiden legt de nadruk op de duurzame energievoorziening, de uitbreiding van het aantal zonnepanelen naar meer dan 5.000 exemplaren.” Na zijn opsomming is het duidelijk: de ambities liegen er niet om. Maar liggen de onderwijsinstellingen op koers met de realisatie van deze doelstellingen? En welke hobbels zijn er nog te nemen voordat het eindpunt in zicht komt?

Kansen voor renovaties

Dat prikkelt de experts om over hun huisvestingsbeleid kennis te delen. Volgens Marijke Weustink schuilen de uitdagingen voor Erasmus Universiteit enerzijds in het verduurzamen van het bestaande vastgoed, anderzijds in bedrijfsvoering. “Zo werken we nu aan de renovatie van het Tinbergen Building, een gemeentelijk monument dat je midden op de campus aantreft.” De huidige situatie van het gebouw is dat de technische installaties over hun levensduur zijn en niet voldoen aan huidige wet- en regelgeving, zoals op het vlak van arbeidsomstandigheden en energieverbruik. “Hoewel de renovatie uitdagend is, zien we iedere verbouwing als kans om bij te dragen aan verduurzaming.” Daarom wordt onder meer ingezet op dubbel glas, zonnepanelen en natuurlijke ventilatie. Een BREEAM-NL Ontwerpcertificaat werd behaald en wel het niveau ‘Outstanding’.

Toch geeft Marijke aan dat er kansen zijn die aan de hand van beperkende regels blijven liggen: “Bijvoorbeeld voor het toepassen van een groene muur. Bepaalde maatregelen kunnen we dus niet nemen, al had ik graag nóg verder gewild dan de huidige ambities.” Een andere uitdaging vormt de bedrijfsvoering. Marijke omschrijft de kaders: “Denk aan toeleveranciers, inkoop van materialen en catering, elektriciteit, warmte en ons eigen reisgedrag. Een leidraad duurzaam inkopen passen we toe bij alle aanbestedingen. Dit helpt om stappen te zetten. In plaats van een stap wil je misschien een sprong maken, naar bijvoorbeeld een Planetary Health Diet, maar dat is onrealistisch. Maar als we niet ergens beginnen, komen we nergens.”

