Combinatie technologie en samenwerking in restwarmteterugwinningsproject

Een restwarmte terugwinningsproject combineert warmtewisselaars en warmtepompen met een industriële natte scrubber, om onder andere energie-efficiëntie te verbeteren. Om het project te realiseren werkt JOA Air Solutions samen met Philip Morris International (PMI).

In het project heeft JOA Air Solutions als system integrator de technologieën geïntegreerd om zowel schadelijke emissies te reinigen als afvalwarmte terug te winnen. Deze aanpak draagt nu het project is afgerond direct bij aan de CO 2 -doelstellingen van PMI en vermindert de CO 2 -uitstoot met ongeveer 2.500 ton per jaar, terwijl het ook een energiebesparing van 13 GWh per jaar oplevert.

Het geavanceerde systeem zet laagwaardige restwarmte om naar water met een hoge temperatuur van 85-90 °C en het volledige systeem is geschikt voor 3 MW warmteafgifte. De warmte kan gebruikt worden voor zowel proces- als fabrieksverwarming. Als koelmiddel wordt ammoniak gebruikt vanwege de goede eigenschappen qua energie efficiëntie. De realisatie van dit project is door haar schaal uniek in Europa en voor zover bekend wereldwijd.

Net Zero

Katrien Jacobs, Manager Sustainability Benelux bij PMI: "Philip Morris heeft zich ten doel gesteld om in 2025 wereldwijd koolstofneutraal te worden en om in 2040 de status van ‘Net Zero’ te bereiken. Dat vergt een grote inspanning van onze medewerkers en een constructieve samenwerking met externe leveranciers. De samenwerking met JOA Air Solutions toont hoe we door middel van innovatieve warmteterugwinningssystemen de afvalwarmte van onze procesovens kunnen benutten en zo onze duurzaamheidsdoelen dichterbij brengen.”

Kracht van combinatie

Bas van den Bogerd, Business Development Director bij JOA Air Solutions: "Met dit project laten we zien dat de combinatie van technologieën, zoals warmtewisselaars, scrubbers en warmtepompen, meer kan zijn dan alleen een technische oplossing. We hopen dat dit project andere fabrikanten in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen-, chemie- en bulkgoedsector inspireert om te ontdekken wat mogelijk is op het gebied van emissiebeheersing en energiebesparing."

Het project biedt een voorbeeld van hoe technologie en samenwerking kunnen bijdragen aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelen van de industrie. Geïnteresseerden uit de Nederlandse en Belgische procesindustrie kwamen het project zelf bekijken tijdens het Heat Recovery Event dat JOA op 27 november j.l. bij de PMI-locatie in Bergen op Zoom organiseerde.