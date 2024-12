Wooncompagnie verduurzaamt met bodemenergie

In een renovatieproject liet woningcorporatie Wooncompagnie dertig jaren ‘60 woningen verduurzamen in Petten. Daarbij is de stap gemaakt van gemiddeld energielabel E naar energielabel A+++ of zelfs A++++. Hoe verliep dit project en wat is het resultaat?

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

“Vorig jaar hebben we over ons portfolio van ca. 14.000 woningen gemiddeld energielabel A bereikt”, vertelt adviseur strategie Paul Stegers van Wooncompagnie. “Onze verduurzamingsaanpak bestond in eerste instantie uit het isoleren binnen de bestaande schil. Daarnaast plaatsten we zonnepanelen en nu zijn we aangekomen bij het installeren van warmtepompen. Hierdoor zitten we nu al op gemiddeld label A, veel eerder dan het oorspronkelijke doel om dat in 2030 te realiseren”.

Compleet gasloos

De unieke aanpak van deze renovatie in Petten begon met een volledig nieuwe, goed geïsoleerde schil voor de woningen. Daarnaast zijn ze, naast zonnepanelen, voorzien van ventilatie met warmteterugwinning en een warmtepomp met bodembron van Itho Daalderop. Er is daarbij ook een voorraadvat van deze Nederlandse producent geplaatst.

Hoog rendement, lage woonlasten

Betrokken installateur Jos Koks, eigenaar van KTI Installatietechniek, legt uit waarom er is gekozen voor water/water-warmtepomp WPU in plaats van een lucht/water-warmtepomp: “Uit onze inventarisatie van verschillende oplossingen, die we hebben voorgelegd aan de woningcorporatie, bleek dat deze bodemenergie warmtepomp op de wat langere termijn voordeliger was.

De grotere investering verdien je dankzij lagere onderhoudskosten terug. Daarnaast zijn dankzij het hogere rendement, de energielasten lager voor de huurders.”

Tevreden bewoners

Ook de bewonerscommissie had wel oor naar een oplossing zonder buitenunit. “KTI overtuigde ons dat dit de juiste oplossing was voor dit project”, vertelt bewoner Arnold Gronert. “Het betrekken van de bewoners bij dit proces was cruciaal”, beaamt Paul van Wooncompagnie. “Uiteindelijk hebben we op een bewonersavond aan alle bewoners uitgelegd wat we van plan waren, en kregen we meer dan 90 procent instemming.”