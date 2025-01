Duurzaam en biodivers Urkersingel in Rotterdam-Zuid

Het project Urkersingel moet een vernieuwende impuls geven in Rotterdam-Zuid. Gemeente Rotterdam startte in 2023 de tender ‘Urkersingel Charlois’, gewonnen door Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en inspire* real estate, in samenwerking met Wurck architecten.

In het project Urkersingel worden 123 nieuwe woningen gebouwd in de wijk Carnisse, waarvan 76 appartementen en 47 eengezinswoningen. 92 van deze woningen komen beschikbaar voor het middensegment, deels koop en deels huur.

Duurzaamheid en biodiversiteit

Er worden hoge eisen gesteld aan duurzaamheid en biodiversiteit. De woningen krijgen een houten constructie, een gevelarchitectuur die past in de wijk en het ontwerp nodigt uit om de sociale cohesie tussen de bewoners en de wijk te versterken. Een mobiliteitsvoorstel is integraal onderdeel van het project, zodat zowel de toekomstige bewoners als de omliggende wijk kunnen profiteren van een lagere parkeerdruk. De gemeentelijke beoordelingscommissie motiveert: “Met recht een voorbeeld voor verdere vernieuwing van de wijk.”

Beeld: MdB3d