'Best beveiligde gebouw ter wereld'

Bij het project International Criminal Court in Den Haag was veiligheid de belangrijkste eis. Een van de manieren om dit te garanderen, is door de gebouwen in te graven in het Haagse duinlandschap. Hierdoor is het ICC afgesloten van de buitenwereld.

“In de Court Tower zijn maatregelen genomen zodat de jury, aanklagers, verdachten en slachtoffers elkaar niet kunnen treffen”, vertelt architect Bjarne Hammer. De Court Tower is gescheiden van de vijf kantoorpanden. Zo kijken bewoners niet tegen één massief gebouw aan.

Het plafond telt 29.000 m2 is open en heeft slanke aluminium lamellen van Hunter Douglas, ingelegd met akoestische matten. In het plenum is ruimte om technische installaties voor licht en brandveiligheid weg te werken. “Liever had ik viltlamellen gebruikt”, voegt Hammer toe. “Dit materiaal is van nature geluidsabsorberend, zodat we geen extra akoestische maatregelen hoeven te treffen. Daarnaast zorgt het voor een interessante beleving van de ruimte.“