Levensloopbestendige woningen met huisautomatisering

Ongeveer 100 levensloopbestendige woningen krijgen het komende jaar het ‘OnbezorgdWonen’ label, gemaakt door Heijmans. Slimme huisautomatisering van ONE Smart Control zorgt ervoor dat zo’n huis meegroeit met zijn bewoners, ook als ze ouder worden.

Om die reden mogen de woningen het predicaat ‘levensloopbestendig’ dragen. Ze kunnen eenvoudig aangepast worden, onder andere op de vlakken van indeling en techniek. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de slaap- en badkamer boven te maken, maar ze kunnen ook op de begane grond ingepast worden.

Handige gadget of noodzaak

Iedere ‘OnbezorgdWonen’-koopwoning van Heijmans is uitgerust met huisautomatisering van ONE Smart Control. “Voor jonge kopers is een huisbesturingssysteem misschien een handige gadget”, geeft co-CEO Bert de Haes van ONE Smart Control aan. “Voor senioren wordt huisautomatisering meer een noodzaak, ook om contact met familie en verzorgers te vergemakkelijken.”

Co-CEO Bert de Haes van ONE Smart Control

Videofoon en gezichtsherkenning

Functionaliteiten zijn onder andere een videofoon, die gezichtsherkenning toestaat en waardoor de thuiszorg eenvoudig zichzelf kan binnenlaten. Daarnaast gaat verlichting automatisch branden wanneer het begint te schemeren. Op een mobiele telefoon is te zien wie er voor de deurstaat en vanaf afstand kun je de persoon aan de voordeur te woord staan.

