Cambuurstadion: onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling Elfstedenpark

Het Cambuurstadion Leeuwarden wordt de thuisbasis van SC Cambuur én het biedt ruimte aan een onderwijsgebouw en diverse ondernemers. Van Wijnen bouwt niet alleen het stadion, maar is ook verantwoordelijk voor de hele gebiedsontwikkeling rondom het stadion.

In juni 2023 werd het hoogste punt van de bouw bereikt van het stadion, aan de westzijde van Leeuwarden. Het stadion is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Elfstedenpark, dat voor een maatschappelijke en economische impuls moet zorgen. De ontwikkeling voldoet aan BENG en de nieuwste regelgeving rondom geluid en licht. Het moet een groene omgeving worden waar mensen op een fijne manier kunnen wonen en werken.

Bouwsnelheid

Voor de realisatie van het stadion gebruikt Van Wijnen kanaalplaatvloeren van VBI. In totaal wordt 42.000 vierkante meter aan diverse vloertypes geleverd, waaronder de A260 en AVU40. Erik Dikker van Van Wijnen over het project en de bouwsnelheid: “Dit project is echt een once in a lifetime voor iedere uitvoerder. Bouwsnelheid is belangrijk en daarom is gekozen voor de kanaalplaatvloeren van VBI. We werken regelmatig met de A260, AVU40 en andere types. E komen we een keer knelpunten tegen, dan denkt VBI echt actief mee.”

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Elfstedenpark lees je hier.

Beeld: Van Wijnen