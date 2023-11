Eerste Net Zero Carbon-kantoorgebouw Rotterdam

EDGE Coolsingel heeft als doel het eerste Net Zero Carbon-kantoorgebouw in Rotterdam te worden. Onder andere door het behoud en hergebruik van materialen en de toepassing van biobased materialen. Door de ingrepen moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoveel mogelijk beperkt worden.

Het gebouw ligt tegenover het stadhuis aan de Coolsingel en combineert de uitstraling van het Rotterdamse architectonische erfgoed met een toekomstgerichte visie. Die zien we onder andere vormkrijgen in de hybride structuur, bestaande uit houten kolommen en vloeren van gelamineerd hout (CLT), gecombineerd met een betonnen kern.

Klimaatadaptatie

De integratie van het hout in het interieur schept een warme omgeving die creativiteit en samenwerking moet ondersteunen. En de groene terrassen op de verschillende niveaus dragen bij aan klimaatadaptatie en waterretentie, in lijn met de duurzaamheidsdoelen van Rotterdam.

Uitstoot broeikasgassen

EDGE Coolsingel gebruikt stadsverwarming en lokaal opgewekte energie wat leidt tot bijna geen operationele uitstoot van broeikasgassen. De gestelde doelen voor operationele energie zijn 25 kWh/m2/jaar voor gebouwgebonden energie en 25 kWh/m2/jaar voor gebruikersenergie, volgens de doelstellingen van Klimaatakkoord van Parijs.

Gezonde omgeving

Ook aan een gezonde omgeving voor gebruikers is gedacht: de ontwerpdoelen van de WELL Core & Shell Platinum-certificering. En de toevoeging van EDGE Workspaces moet de grenzen laten vervagen tussen werk, ontspanning en sociale interactie. Op deze pagina krijg je een impressie van de Workspaces die bijvoorbeeld in het gebouw EDGE Olympic werden opgezet: private offices, memberships, meeting rooms en meer.

Beeld: copyright WAX Architectural Visualizations