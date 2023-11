Duurzaamheidsmaatregelen onder de loep: Panattoni Park Heerlen

Eerder berichtten we op Duurzaam Gebouwd al over de groene stroom die Panattoni Park Heerlen opwekt voor lokale huurder JD Sport en externe organisatie Izakia Ziekenhuis. In dit artikel duiken we in de duurzaamheidsmaatregelen die werden doorgevoerd binnen de BREEAM-NL certificering, onder andere op de vlakken afval, management, gezondheid en energie.

Een eerste punt is de categorie management, die aanmoedigt om op een bewuste manier te ontwerpen, te bouwen en op duurzame manier te gebruiken en te beheren. Dat wat je neerzet, moet ook presteren. Dat klinkt logisch, maar de praktijk is weerbarstig.

Beheer en onderhoud

Bij Panattoni Heerlen werd extra aandacht gegeven aan dit onderwerp door onder andere te richten op prestatieborging; tijdens de bouw zijn tijd, mensen en middelen ingepland om ervoor te zorgen dat systemen daadwerkelijk volgens de ontwerpeisen en randvoorwaarden functioneren.

Een ander aspect is het inrichten en beheer van de bouwplaats. Panattoni hierover: ‘Er werd enkel verantwoord hout gebruikt, water- en energieverbruik werd bijgehouden en er zijn maatregelen genomen om de overlast voor de omgeving te beperken.’

Gezonde lucht en optimaal licht

Ook op het vlak van gezondheid zijn er duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo zijn de verblijfsruimten zo ontworpen dat ze de meest optimale daglichtverhouding krijgen, onder andere door hoogwaardige ledverlichting in combinatie met de juiste sturing om hinderlijke flikkering en stroboscopische effecten te voorkomen.

Over de luchtkwaliteit en vluchtige organische stoffen VOS schrijft Panattoni: ‘Alle werkplekken en verblijfsruimten zijn ontworpen zodat er voldoende verse lucht is voor het aantal gebruikers. Tijdens de bouw is gebruikgemaakt van materialen met een lage VOS-emissie, waardoor minder schadelijke stoffen in de lucht komen die de gezondheid schaden.’

Lagere impact milieu

Ook is aandacht besteed aan het verantwoorde gebruik van fysieke materialen, zoals isolatie. Ten minste 80% van de isolatiematerialen heeft een lagere impact op het milieu. Leveranciers werkten met een milieumanagementsysteem en de herkomst van materialen werd onderbouwd. Al het hout komt bijvoorbeeld uit duurzaam beheerde bossen en heeft een PEFC of FSC-certificaat.

Soms is het een sluitpost bij verduurzaming van gebouwen: water en waterbesparende maatregelen. Bij Panattoni Heerlen was het juist de bedoeling om het duurzaam gebruik van drinkwater te stimuleren. ‘We pasten waterbesparend sanitair toe zoals toiletten met een beperkte spoelwaterhoeveelheid, waterbesparende urinoirs en douches. Verder is er op de hoofdwaterleiding een lekdetectiesysteem en genereert het systeem een alarm als het nodig is. Ook wordt enkel gebruikgemaakt van beplanting op het buitenterrein dat genoeg heeft aan het regenwater.’

Bouwplaatsafval en prefab

Om de ecologische waarde van het gebouw en het perceel te vergroten werd advies ingewonnen bij een erkend ecoloog. De voorgeschreven maatregelen zijn volgens Panattoni uitgevoerd. Over het bewust omgaan met vrijgekomen afval is het volgende duidelijk: ‘Op de bouwplaats worden de verschillende soorten afval ingezameld en afgevoerd. De aannemer stelde een plan op met de afvalinzamelaar en formuleerde doelen rondom het bouwplaatsafval. Door gebruik te maken van prefab bouwelementen is er minder afval gegenereerd. En door goede faciliteiten in en bij het gebouw zamelen gebouwgebruikers afval op de juiste manier in.’

Tot slot krijgen we van Panattoni informatie over hoe ze het onderwerp vervuiling beetpakte. Het gebouw is gasloos ontworpen en de uitstoot van stikstofdioxide is beperkt. ‘Een lekdetectiesysteem detecteert de lekkage van koudemiddelen van de klimaatinstallatie, aangesloten op het gebouwbeheersysteem. Er worden maatregelen getroffen om vervuiling door afstromend regenwater te beperken.’