<span>Beheer, onderhoud en verduurzaming voor provinciehuis Den Haag</span>

Het technisch beheer en onderhoud van het provinciehuis in Den Haag is voor minstens vijf jaar voor BAM Bouw en Techniek. Er is een optie om tweemaal te verlengen voor een periode van telkens twee jaar. Het betreft de gebouwdelen A, B, D en E, inclusief terreininstallaties en de parkeergarage. De overeenkomst biedt de optie voor verduurzamings- en verbouwingsprojecten.

Bij deze projecten is de doelstelling om een energieneutraal gebouw te realiseren. Het gaat hierbij om het aanpassen en/of vervangen van gevels, kozijnen, isolatie, elektrotechnische, werktuigkundige, regeltechnische en transportinstallaties.

Sociale duurzaamheid

Beperken van grondstofgebruik, maximaliseren van hergebruik en verhogen van de gebruikswaarde van reststromen staat centraal bij de werkzaamheden. Daarnaast is er een focus op sociale duurzaamheid en het leveren van een bijdrage aan het vergroten van kansen op werk voor mensen die verminderd toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

De nieuwe centrale

De verbouwing van een etage van het provinciehuis voor het project ‘De nieuwe centrale’ maakt ook deel uit van deze overeenkomst. Vanuit deze nieuwe centrale geeft de provincie invulling aan de taak van weg- en vaarwegbeheerder. BAM Bouw ten Techniek neemt samen met het provinciale projectteam en interne collega’s, deel aan het bouwteam tijdens de ontwerp- en optimalisatiefase. Na deze faseringen volgt de realisatiefase. De provincie wordt in deze fases bijgestaan door Smits van Burgst en Stevens van Dijck.