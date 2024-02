Hoogste groene gebouw van Nederland

Wonderwoods in Utrecht bereikte zijn hoogste punt. Het eerste project van het Utrechtse Beurskwartier nadert zijn voltooiing. Het bestaat uit twee torens, van 104 en 70 meter hoog, met een hectare aan verticaal bos en diverse dak- en binnentuinen.

Het multifunctionele gebouw met 80.000 vierkante meter woon- en kantooroppervlakte van ontwikkelaar G&S& moet de koploper worden van het centrumgebied Beurskwartier. Het is ontworpen door de architectenbureaus Stefano Boeri Architetti uit Milaan en MVSA Architects uit Amsterdam.

Groene toren

De samenwerking van de twee architectenbureaus komt naar voren in de detaillering en de duurzame materialen die zijn gebruikt in beide torens. “Ons verticale bos in Utrecht is een mijlpaal voor al onze ontwerpen over de hele wereld”, aldus Stefano Boeri. “Wonderwoods is een echt stedelijk gebouw en tegelijkertijd een zeer rijk en complex ecosysteem.” Zijn Italiaanse bureau is verantwoordelijk voor de groene, hoogste toren.

Robert Meyer van MVSA Architects voegt toe: “Wonderwoods is een voorbeeldproject hoe je steden kunt verdichten met een mixed use-gebouw, dat een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van bezoekers, bewoners, werknemers en de omgeving." Het Nederlandse bureau is verantwoordelijk voor het ontwerp van de 70 meter hoge, open toren met veel glas, waardoor de binnen- en daktuinen van buitenaf te zien zijn.

Samenwerken

Het Beurskwartier wordt een nieuw, autovrij centrumgebied naast Utrecht Centraal. Hiermee worden ook de Jaarbeurshallen onderdeel van het centrum van de stad. “Eigenlijk komt in Wonderwoods alles samen waar G&S& voor staat: Samenwerken om dingen beter en mooier te maken”, vertelt G&S&-directeur Dennis van de Ven, doelend op de samenwerking met de architecten, a.s.r. real estate, de gemeente en met de Bouwcombinatie Wonderwoods. “Jaren geleden startte G&S& samen met de gemeente Utrecht dit enorme avontuur. Het idee was om het grootste groene woon- en kantoorproject van Nederland te bouwen en dit hoogste punt laat zien dat dit ook daadwerkelijk is gerealiseerd. In de stad 80.000 vierkante meter de lucht in is technisch een uitdaging en tot nu toe ongekend.”

Groene oase

De belofte van Wonderwoods is dat het een groene oase wordt in het nieuw te ontwikkelen gebied. De balkons en gevels van de gebouwen zijn beplant met een verticaal bos. Het project is geïnspireerd op Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het haalt 75.000 bloemen en struiken, zo’n 30 verschillende diersoorten en 300 bomen naar de binnenstad van Utrecht. Het gebied wordt autovrij en onder Wonderwoods komt een eco- en waterbuffersysteem dat het water vanaf de gebouwen opvangt en bij regen 150.000 liter water gefaseerd kan afvoeren. Koninklijke Ginkel Groep is verantwoordelijk voor de realisatie en het langdurige onderhoud van in totaal één hectare groen in Wonderwoods.

Wonderwoods biedt ruimte aan 167 koopappartementen, 252 huurappartementen (middenhuur en vrije sector), zo’n 15.000 vierkante meter kantoorruimte, commerciële voorzieningen en museum Nowhere, het eerste digital art space van Europa met een permanente tentoonstelling van het Japanse Teamlab.