Klimaatpositief natuurpark met duurzame innovaties

In 2030 wil ARTIS een klimaatpositief natuurpark zijn, middenin de hoofdstad van Nederland. Om dat te bereiken zijn duurzame innovaties nodig, zoals levend beton met microben en betonwapening van duurzaam basaltvezel. Dit beschermt het aquarium tegen miljoenen liters water en verdubbelt de levensduur.

Foto bovenaan: De hele zoutwaterzijde is ontmanteld voordat de nieuwe aquariumbakken zijn gebouwd. © ARTIS, Christiaan de Bruijne.

Projectmanager Bouw Linda van Leeuwen vertelt over de verduurzaming van constructieve werkzaamheden: “De productie van beton heeft een grote milieu-impact. We zijn in Nederland nu een van de eerste locaties die deze duurzame alternatieven toepassen. Als dit in een aquariumgebouw mogelijk is met de meest extreme omstandigheden van zout en tropisch water, dan kan het praktisch overal.”

Vermindering uitstoot broeikasgassen

Een deel van de aquariumbakken is gegoten in zelfhelend beton, waarin gedroogde bacteriën weer tot leven komen zodra ze in aanraking komen met water. Dan zetten ze kalksteen af en maken daarmee scheuren in het beton weer dicht. Ook is de betonwapening bij een deel van de aquariumbakken verduurzaamd, met het gebruik van basaltvezel. De uitstoot van schadelijke broeikasgassen is bij dit vulkanisch stollingsgesteente 40 procent lager dan bij staal en materiaal.

De verduurzaming behelst niet alleen de constructie: er komt een nieuw geïsoleerd dak met zonnepanelen en het historische glaswerk wordt geïsoleerd. Daarnaast wordt aquathermie toegepast. De verwarming en koeling van het aquarium wordt gereguleerd door warmte te onttrekken uit het grachtenwater van Amsterdam.

Zoutwaterzijde constructie tijdelijk gestut. © ARTIS, Christiaan de Bruijne.

De renovatie en realisatie is mogelijk dankzij financiële steun van Rijkswaterstaat en de samenwerkingen met adviesbureau ABT en leveranciers Theo Pouw Groep, Basilisk en ReforceTech. Je leest hier meer over de ambities van Artis op het vlak van duurzaamheid.