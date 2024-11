Openingsdebat Klimaattop GO 2024: van nulmeting naar innovatieve oplossingen

Het Openingsdebat van de Klimaattop GO 2024 ging over échte versnelling in de gebouwde omgeving. Onno Dwars in zijn openingsspeech: “Deze twee dagen worden cruciaal om te versnellen. Niets houdt ons meer tegen om de gestelde doelen te halen.”

Onno vervolgt over hoe de Klimaattop de toekomst van de bouw- en vastgoedsector vormt: “Start tijdens deze klimaattop met het kijken hoe wij, net als de van Nelle Fabriek, een geheel nieuwe toekomst voor Nederland kunnen introduceren. Het is aan ons om het verschil op te lossen. Om ervoor te zorgen dat we 100 procent label A+++ woningen realiseren. We kunnen nu al UNESCO werelderfgoed neerzetten dat er decennialang staat. Of we gaan een filosofie neerzetten en de gebouwde omgeving veranderen. Vergroenen wordt voortaan opgelegd vanuit de financiële sector. Het is aan ons allen om het verschil te maken en we met duurzame bouw een volhoudbare samenleving creëren. Hou vol en zet door.”

De twee dagen Klimaattop laat deelnemers de balans opmaken en stappen zetten in het versnellen in verduurzaming. “Met experts uit de vastgoedsector, overheden, onderwijs en het brede bedrijfsleven worden cruciale vragen gesteld”, vult Laurens de Lange van TerraTransities aan.

Intensieve samenwerking

Daarbij is het de vraag hoe succesvol we zijn in het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. “Wat moet er gebeuren om de energietransitie verder te versnellen?” Die vraag beantwoordde Laurens al voor een deel in zijn reflectie over de kansen voor de energietransitie, in het Rapport Op weg naar CO2-neutraal, dat Duurzaam Gebouwd maakte samen met partners als Heijmans en ABN AMRO: “Alleen met intensieve samenwerking en een scherpe focus op innovatie kunnen we de ambities van het Klimaatakkoord waarmaken en de gebouwde omgeving echt toekomstbestendig maken.”

Wie is aan zet?

Leontien de Waal van ABN AMRO vertelde eerder over dit rapport: “Ik geloof in ‘zien is geloven’. Een nulmeting gebruik je als kritische toetsing, om te bepalen of je op de goede weg zit of bij moet sturen. Een gesprek over waarom iets goed gaat, is net zo waardevol als een debat over hoe de sector moet veranderen en wie daarvoor aan zet is. Als je weet waarom iets lukt of niet lukt, kun je daar eenvoudiger op inspelen met passende oplossingen.”

Integraal aanpakken

Francesco Franchimon pleit voor integrale oplossingen: “We maken de komende tijd keuzes en die zijn bepalend voor de toekomstbestendigheid van onze gebouwen. Dat kunnen we maar één keer goed doen. Laten we dat integraal aanpakken.” De ambities liegen er niet om: in 2030 al 55 procent reductie van CO2. Selina Roskam vult aan: “Een trend die we zagen, als je op label G zit, dan is C misschien niet je doelstelling. Maar dan wil je een grotere stap maken. Doe je ingrepen in een keer goed. Het succes van label C heeft laten zien dat wetgeving werkt.” Leontien voegt toe: “Maar maak er geen web van wetgeving van, zodat innovatie bij ondernemers niet stokt.” Onno tot slot: “Heel veel wetgeving anticipeert nu niet op de toekomst. Breng in kaart wat je in de toekomst nodig hebt en maak daar wet- en regelgeving voor.”