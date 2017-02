Daadkracht voor 100 duurzame gebouwen in Zeist

De gemeente Zeist verduurzaamt honderd maatschappelijke gebouwen in de komende jaren. Duurzaam Gebouwd-partner Kontek (onderdeel van Brink Groep) staat de gemeente van initiatieffase tot opleverfase bij.

Foto: Wouter Hagens



De gemeente Zeist werkte voorheen met Meerjarige Onderhoud Plannen (MOP’s), die nu een duurzaamheidsingrediënt krijgen toegevoegd. “Die vormen we om naar DMOP’s, structurele duurzame onderhoudsplannen”, legt projectleider Stephan Dekker van Kontek uit. “In totaal worden honderd panden aangepakt, worden alle investeringen binnen 12 jaar terugverdiend en gaat het bezit naar minimaal label B.”

Status van de portefeuille

Om deze flinke klus voor elkaar te krijgen integreerde Kontek meerdere van haar adviesdiensten tot één duurzaamheidsproduct. “We hebben in kaart gebracht wat de status was van de vastgoedportefeuille van de gemeente”, licht adviseur Jorn Reijnders van Kontek toe. “We startten met een pilot van ongeveer 20 gebouwen en in 5 opeenvolgende fases zijn in totaal de 100 gebouwen aan bod gekomen.”

Het vertrekpunt van de gemeente was om gegevens te inventariseren van het bestaande vastgoed. Hiervoor werden gegevens van een energieprestatieadvies, bouwkundige inspectie en bestaande MOP’s samengevoegd. “We hebben meetbaar gemaakt of panden duurzaam of niet duurzaam zijn en wat eraan moet gebeuren om ze toekomstbestendig te maken. De gemeente had geen integraal plan en dat is wel noodzakelijk om de gestelde ambities te behalen. We maken het verschil doordat we in een vroeg stadium al aanhaken, gegevens kunnen meten en vervolgens concrete acties hieraan koppelen”, vertelt Dekker over de werkmethode.

Duurzaamheid implementeren

Een van de acties is de introductie van duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn vervolgens door Kontek in de huidige MOP’s geïmplementeerd, de structurele duurzame onderhoudsplannen. “Per pand heeft dit geresulteerd in een werkbare set van duurzaamheidsmaatregelen, die we vervolgens implementeerde in de plannen”, legt Dekker uit.

Hoewel niet alle maatregelen naar een label zijn terug te leiden, werd gekozen tussen twee scenario’s: energielabel A en B. “Door het zo plat te slaan kun je je ambitie in ieder geval een ondergrens geven. Het bezit gaat in ieder geval naar label B en de duurzaamheidsmaatregelen zijn in de huidige MOP’s geïmplementeerd. Het is belangrijk om kosten inzichtelijk te maken, zodat de opdrachtgever weet waar hij aan toe is. Echter moet je daarin niet doorslaan en je project stuk rekenen. Dat is een samenspel van theorie en anticiperen op wat de toekomst brengt”, verduidelijkt Reijnders.

Quick en langdurige wins

De maatregelen die gepland zijn, variëren van gevel- en dakisolatie tot vervanging van beglazing en toepassen van warmteterugwinning-installaties. “Combineer quick wins met langdurige wins, met als doel een samengesteld pakket dat rendabel is.” Bijzonder aan het project is volgens het tweetal de daadkracht van gemeente Zeist. “Zij hebben het risico genomen om hiermee aan de slag te gaan. Het begint allemaal bij de wil om te veranderen en te verduurzamen. Je ziet dat ze nu ver zijn gekomen doordat ze destijds niet bang waren om de eerste stap te nemen”, prijst Reijnders de gemeente.

Nominatie voor Duurzaam Bouwen Awards 2016

De gemeente Zeist werd genomineerd voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2016. Bekijk de volledige film over de Gemeente Zeist met meer informatie over de verduurzamingsinitiatieven in deze gemeente.