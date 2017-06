Iedere woning een GPR Gebouw-certificaat

Alle woningen die Heijmans ontwikkelt krijgen een GPR Gebouw certificaat. Het digitale instrument moet duurzaamheid in deze woningen aantoonbaar en meetbaar maken.



De certificering geeft inzicht in hoe duurzaam iedere woning daadwerkelijk is en wat het effect is van de genomen maatregelen. Binnen de methodiek zijn 5 cijfers voor diverse thema’s te behalen. Dit zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Om prestaties uit te lichten krijgen alle woningen die Heijmans ontwikkelt vanaf nu een GPR Gebouw-certificaat. In de ontwikkelingsfase wordt al inzichtelijk gemaakt welke ingrepen tot welk effect leiden. Het certificaat dient als waarborg dat het gebouw waarmaakt wat het belooft. Alle gecertificeerde GPR Gebouw-berekeningen met bijbehorende certificaten worden gepubliceerd op de website van GPR Projecten en zijn door iedereen te bekijken.