240 flexibele woningen voor Science Park Amsterdam 

Het Amsterdamse Science Park krijgt 240 flexibele woningen. Starters en statushouders komen voor de woningen in aanmerking vanaf april 2018. Aanpasbaarheid, snelle oplevering en betaalbaarheid zijn van belang voor de realisatie.

Betrokken bij de uitvoering van het project zijn woningcorporatie Rochdale en circulair woningbouwer NEZZT. Zij ondertekenden een contract op 1 september voor de realisatie van de 240 woningen.

Het Amsterdam Science Park wordt een internationaal kenniscomplex, met bijzondere focus op samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs, onderzoeksinstanties en kennisintensieve bedrijven. Het ontwerp van het complex is in samenwerking met het Amsterdamse architectenbureau Kok Harleman tot stand gekomen en afgestemd op de omgeving en nieuwe bewonersgroepen.

Wooncomfort en circulair bouwen

“Alles wat we bij NEZZT doen, staat in het teken van wooncomfort, aanpasbaarheid en circulair bouwen”, vertelt directeur Bas de Haan van NEZZT. “Op deze manier kunnen wij onze bijdrage leveren aan een duurzamere wereld en altijd betaalbare huisvesting bieden, daar waar het op dat moment nodig is. Een gebouw kan steeds weer worden aangepast aan de actuele behoefte en heeft na de gebruiksperiode een gegarandeerde restwaarde.”

“In Amsterdam is de woningnood groot”, voegt bestuurder Birgitte de Maar van Rochdale toe. “Vooral starters en studenten hebben grote moeite om een woning te vinden. Daarnaast willen we in Amsterdam ook statushouders onderdak geven, ook zij hebben daar recht op. Het behoort tot onze kerntaak. En op deze flexibele en duurzame manier dragen we ons steentje bij en kunnen we snel nieuwe woningen opleveren.”